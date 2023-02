Solsona corona amb estil britànic la reina Carnestoltes

La Carnestoltes, al costat del seu fill, vestit de Guardia Real Foto: Ramón Estany

Els bufons coronant la Carnestoltes Foto: Ramón Estany

L'alcaldessa ha lliurat la clau de la ciutat a la Carnestoltes Foto: Ramón Estany

Finalment, ahir dijous, a les 8 del vespre, el misteri, els rumors i les xafarderies que s'havien creat aquest dies sobre la identitat dees van acabar.La carrossa reial va arribar a l'avinguda del Pont de Solsona, al so de la solemne marxa britànica Pompa i circumstància, i escortada per un regiment de guàrdes reials britànics, es va desvetllar la nova reina del Carnaval solsoní, laAcompanyada de la Patinfanjas i els gegants bojos, la Carnestoltes de Solsona 2023 es dirigí a la Plaça Major, on l'esperavende proclamació d'enguany, Uriol Gilibets i Elisc Colell.Parlar de la Gema, és parlar del Carnaval en totes les seves vessants. Va entrar a formar part de la Junta quan encara era menor d'edat. I s'hi va estar fins l'any 1996. Aquestes bates tant colorides que porten els de la Junta, és herència d'aquells anys.Fora de la Junta, la Gema es va apuntar primer a la comparsa dels, però al cap de dos anys en va sortir per fundar la comparsa de la, de la que n'és presidenta perpetua.També s'ha remarcat que, "és la que sempre parla" i "no s'en calla ni una".Fora de l'ambit carnavalero ha estati és mare d'un fill que també l'ha guarnit avui, molt carnavalero i que ara porta el nom de Solsona per tot arreu perque és el Fadrí de la ciutat.Després de la presentació de costum, els bufons hana la reina Carnestoltes amb tota solemnitat.En els agraïments, la carnestoltes Gema Casals ha donat les gràcies a la família del Ton Ramonet per deixar posar la seva veu a l'arribada i així acompanyar-los un anys més. A la Junta i la Lurdes, la modista, per pensar en ella i deixar-la tant lluent.Per acabar, l'alcaldessa de Solsona,, ha lliurat la clau de la ciutat a la Carnestoltes.