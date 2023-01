​Els menús dels menjadors escolars de la ZER segueixen les directrius nutricionals del Departament de Salut

Una dieta marcada per la Generalitat de Catalunya

Diàleg amb la comissió de menjador de la ZER

El Consell Comarcal del Solsonès informa que el menú dels menjadors escolars que l’enscomarcal té adjudicats pels menjadors de la Zona Escolar Rural de la comarca (ZER), de 4 dinars a la setmana, compta amb, on es dona a l’empresa adjudicatària una elevada puntuació atès que considera que els menús que proposa són molt equilibrats i amb una qualitat nutricional adequada.La dieta dels menjadors escolars compta ambper la licitació pública de menjadors gestionats per un ens públic, sobre l’alimentació saludable en l’edat escolar, en les quals determina les recomanacions per millorar la qualitat de les programacions de menús, freqüències d’aliments i de tècniques culinàries recomanades en la programació dels menús del menjador escolar, al·lèrgies i intoleràncies, etc.El document del Departament de Salut destaca la necessitat de la, potenciar els aliments frescos o mínimament processats, de temporada i de proximitat, les hortalisses en els àpats principals, els llegums i la fruita seca, els farinacis integrals, entre altres; limita la presència de carns a un màxim de 6 al mes, i crida a evitar els aliments ultraprocessats com les llaminadures, begudes ensucrades, brioixeria i la pastisseria, postres làctiques ensucrades, menjar ràpid i preparacions i derivats carnis processats.Malgrat l’anterior, dimarts passat en una reunió amb la comissió de menjadors de la ZER,convocada amb anterioritat al ple, es va tractar aquest tema per tal dedels mateixos i seguidament es van traslladar les propostes a l’empresa encarregada de prestar el servei per tal de portar-los a terme tant bon punt sigui possible.En aquesta reunió es va posar de manifest que el lloc per tractar aquests temes és la comissió de menjador de la ZER, integrada per representants dels equips directius i mares/pares dels infants, i que aquesta ja estava convocada prèvia a les manifestacions al ple d’un alcalde i altres a les xarxes socials.