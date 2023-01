Josefina Caball i Guerrero

El jurat format per Míriam Cano (presidenta), Marta Hernández Pibernat, Marc Rubió, Alba Dedeu i Xènia Dyakonova ha decidit per unanimitat atorgar el Premi Ciutat de Barcelona de Traducció en llengua catalana aper la traducció d’El color porpra, d’Alice Walker, publicat per Proa, per l’estil fresc i viu i per la versemblança i l’atreviment de l’aposta lingüística.L’Ajuntament de Barcelona organitza des de l’any 1949 els, adreçats des dels seus inicis al reconeixement de la creació artística. Tenen una dotació de 9.500 € i es lliuraran el 15 de febrer en una cerimònia al Saló de Cent. Els jurats d'aquestes distincions han fet públics els veredictes dels Premis Ciutat de Barcelona 2022 en les categories Agustí Duran i Sanpere d’Assaig, Humanitats i Història de Barcelona; Literatura en llengua catalana; Traducció en llengua catalana, i Literatura en llengua castellana.El Premi Ciutat de Barcelona Agustí Duran i Sanpere d’Assaig, Humanitats i Història de Barcelona ha anat a l’obra El teatre de Shakespeare en el seu context, de Jordi Coca , publicada per Edicions de 1984 i Edicions Institut del Teatre.El Premi Ciutat de Barcelona de Literatura en llengua catalana ha estat per l’obra El meu amic, d’, publicada per Angle Editorial.Finalment, el Premi Ciutat de Barcelona de Literatura en llengua castellana s'ha atorgat a l’obra Lo demás es aire, de, publicada per l’Editorial Seix Barral.En els propers dies es donaran a conèixer els guardonats de les altres categories dels Premis Ciutat de Barcelona 2022.. És traductora de l’anglès al català des del 1987, professió i vocació que compagina amb la docència universitària des del 1998 i fins a l’actualitat., però no s'hi dedica en acabar el COU, sinó que dels 17 als 25 anys treballa i, al mateix temps, amplia estudis lingüístics. Al francès que ha estudiat durant el batxillerat hi afegeix, posteriorment i pel seu compte, l'anglès i l'alemany. Sobretot se centra en l’anglès, la llengua més accessible en aquell moment, i viu una temporada a Anglaterra. Als 25 anys, ja amb la idea clara que vol traduir, decideix estudiar la carrera de traducció a l’Escola Universitària de Traducció i Interpretació (EUTI) de la UAB. Finalitza la carrera el 1986 i aprofita un programa d’intercanvi de la universitat per marxar als Estats Units, on fa una estada d’un any com a lectora de llengua espanyola a la Universitat de Carolina del Sud., on inicia la seva carrera com a traductora professional, principalment amb llibres de literatura infantil i juvenil, i tradueix autors com Enid Blyton i Ann M. Martin. També fa algunes traduccions per Barcanova i Columna, i així, a poc a poc, es fa un lloc en el sector de la traducció i es consolida dins el sector editorial català traduint diversos gèneres per editorials com Raig Verd, Arcàdia, Periscopi o Cruïlla, tant de divulgació científica d’autors com Deary Terry o Nick Arnold, com d'assaig, amb obres de Zygmunt Bauman o George Steiner. També ha traduït novel·les d'autors com Tom Sharpe, Richard Yates o Don Delillo; llibres autobiogràfics, en què destaca l’autor Ngũgĩ wa Thiong’o; i, per descomptat, una llarga llista de literatura juvenil, amb traduccions de Charles Dickens, Charles i Mary Lamb i Geraldine McCaughrean, entre altres.El 1998 li sorgeix l’oportunitat de cobrir una plaça de professora a la Facultat de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona i des de llavors n’és professora associada, una experiència que assegura que l’ha enriquit tant professionalment com personalment i que descriu com un “intercanvi” de coneixements amb els alumnes.Amb aquesta nova etapa, a partir del 2002 i fins al 2005 comença a impartir classes al curs de postgrau de Traducció Literària de la Facultat de Traducció i d’Interpretació de la UAB, en tallers de traducció de literatura juvenil i infantil de l’anglès al català. El maig del 2003 pren part en les Jornades de Traducció Literària celebrades a Tarassona, organitzades per la Facultat de Traducció, en els tallers de traducció anglès-català. També és en aquest any que entra a formar part de la Càtedra Jordi Arbonès, actualment constituïda com a Grup d’Estudi de la Traducció Catalana Contemporània (GETCC), i des de llavors ha participat en les deu jornades sobre traducció catalana organitzades per aquesta Càtedra. A més, ha col·laborat en tallers de traducció literària a l’estranger, com els organitzats pel British Center for Literary Translation, a la Universitat d’East Anglia, l’estiu de 2004, i és membre del consell de redacció de la revista Quaderns. Revista de traducció des del 2007.Fins a dia d’avui, Josefina Caball acumula, alhora que ha col·laborat en l'enfortiment del nostre patrimoni lingüístic. De fet, en les seves traduccions sempre ha defensat un estil en què “la llengua sigui rica, planera, però no empobrida” i molt basada en el català que ha sentit parlar. Segons l’autora, les traduccions han de lliscar bé i que no sonin encarcarades ni llunyanes del català viu.