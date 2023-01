​El muntatge de l'orgue de la Catedral de Solsona encara la recta final amb l'objectiu que estigui llest a la primavera

Interior de l'orgue de la Catedral de Solsona a mig muntatge Foto: Mar Martí

Tècnics de Blancafort muntant l'orgue de la Catedral de Solsona Foto: Mar Martí

Aspecte del moble de l'orgue de la Catedral de Solsona restaurat Foto: Mar Martí

Tècnics de l'empresaes troben aquests dies de ple en el muntatge de les gairebé 30.000 peces restaurades de l'orgue de la Catedral de Solsona. L'instrument data del 1853 i era. Un dels integrants de la Comissió Orgue de Solsona,ha explicat que l'objectiu és que l'orgue es pugui estrenar per primavera, ja que després del muntatge caldrà afinar i harmonitzar l'instrument, "una fase que pot allargar-se fins al març o abril". L'orgue es trobava en un estat de degradació important i la seva capacitat sonora s'havia reduït fins a un 20%. El pressupost del projecte suma 700.000 euros i s'ha finançat en part per aportacions populars."Estem a punt de tornar a posar a lloc les més de 30.000 peces restaurades i aconseguir que l'orgue torni a sonar en plenitud". Així s'expressa Ramon Segués, integrant de la Comissió Orgue de Solsona , que recorda que per Nadal van llançar la campanya 'Un orgue per primavera' amb l'objectiu de recaptar els 26.000 euros que falten per arribar als gairebé 700.000 euros del pressupost. La idea és, segons explica Segués a l'ACN, que aquest gener s'enllesteixin els treballs de muntatge i que "entre finals d'abril i principis de maig l'orgue ja estigui afinat i harmonitzat".en el marc d'un concert de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona. Segués explica que l'instrument es trobava en "molt mal estat", ja que l'última intervenció important s'havia fet l'any 1855. Des d'aleshores, lamenta "només s'hi havien fet afinacions casolanes, algunes que havien malmès l'obra, ja que fins i tot hi havia tubs doblegats". A més, descriu, "la pols, el fum dels ciris i el fet que durant un temps la sortida de l'aire de la calefacció es trobés just a sota de l'orgue havien provocat un empitjorament". De fet, assegura que l'instrument només estava rendint a un 20% de les seves possibilitats.Segués explica que la restauració s'ha intentat fer "el màxim fidel possible a l'orgue original", tot i que es va decidir adaptar el pedaler, ja que "abans només tenia 8 o 9 botons que limitaven molt el repertori". Ho exemplifica dient que, per exemple, no es podien tocar peces de Bach. En canvi, ara, assegura, "l'hem deixat amb les seves màximes possibilitats".. "Hem descobert que el moble de l'orgue tenia colors, abans era marró i gris i, en canvi, ara han sortit verds, vermells, marbrejats, daurats i una imatge de la verge", explica Segués.El projecte, valorat en gairebé 700.000 euros, ha estat possible gràcies a les subvencions concedides pel fons Feder, la Generalitat, la Diputació de Lleida, però també aportacions de particulars. Precisament, Segués subratlla aquest darrer aspecte i, per això, considera important. "Es tracta d'un instrument emblemàtic i monumental que demana una programació estable i un aprofitament d'aquest recurs", conclou.