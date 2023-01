Cinc acusats de vendre cries de falcons robades al Solsonès accepten entre 6 mesos i 3 anys de presó

Un acord entre les parts evitarà la celebració del judici previst aquesta setmana a l'Audiència de Lleida per la venda per internet de cries de falcon robades de l'empresa d'Odèn Roc Falcon. Segons publica el diari Segre, cinc dels acusats haurien acceptat entre 6 mesos i 3 anys de presó pels delictes de furt continuat greu, tràfic d'espècies protegides i falsedat documental.Les parts han arribat a un acord, han retirat les acusacions contra els altres 3 encausats i s'ha evitat la celebració d'un judici, que estava previst que s'allargués tota la setmana a l'Audiència de Lleida. Els acusats han reconegut que entre el 2011 i el 2014 dos d'ells robaven ous i cries de l'empresa Roc Falcon on treballaven; un altre, propietari d'un centre a Manresa s'encarregava de finalitzar el procés de cria i els altres dos, s'encarregaven de vendre els exemplars. Es calcula queL'acord entre les parts recull també que entre els 5 condemnats hauran d'i també a d'altres afectats als que van vendre exemplars de falcó amb documentació falsa amb un total d'uns 30.000 euros.Durant la instrucció s'ha aconseguii 7 més s'han traslladat al Centre de Recuperació de Vallcalent (Lleida).