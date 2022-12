És previst que els trebals s'allarguin fins al gener; després, caldrà fer l'harmonització i afinació.

Tot aquest procés comportarà uns mesos més, de tal manera que és previst que l'orgue estigui llest per a l'estrena per la primavera.

Ara sí que es pot afirmar que lasolsonina encara la seva recta final, entra en la seva fase definitiva. Des de finals de novembre, operaris de Blancafort, Orgueners de Montserrat SL treballen per enllestir el muntatge de la totalitat d’elements de l’instrument. Tot va encaixant amb precisió, cada peça ocupa el seu lloc, a poc a poc, el gran orgue va recuperant el seu aspecte, cada dia és una mica més a prop de lluir amb tot el seu esplendor.Però, quan el podrem sentir de nou? Aquest és el gran interrogant. La resposta més realista seria:Sí, un cop enllestits tots els treballs de muntatge queda l’afinació i l’harmonització; aquest darrer procés és força laboriós i lent, ja que cal molta precisió. Per tant, si tenim en compte tots aquests ingredients, el resultat és la primavera!Mentrestant, calper acabar-ho de fer realitat, perquè malgrat que tot ha anat sobre rodes, i tant institucions com particulars han respost amb escreix a la crida, encaraCom podem fer-ho? Doncs adquirint Relíquies d’Orgue apadrinant un tub o fent unaa la Rellotgeria Ester, la Gestoria Mas o a l’adreça www.orguesolsona.com Fem-ho possible! Regalem-nos un orgue per la primavera!