Com és habitual cada any, el Centre Excursionista tanca el seu Cicle de projeccions amb vídeos de cinc minuts d'experiències viscudes per diversos socis de l'entitats. Com les anteriors projeccions, serà dissabte les 21.30 h amb la col·laboració de l'Ajuntament de Solsona i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya . L'entrada és lliure.