Arriben a la Catedral de Solsona les peces restaurades de l'orgue

Descarregant les peces a l'entrada de la Catedral Foto: Ramón Estany

L’orgue de la catedral de Solsona és un instrument excepcional per moltes raons:

Perquè és el darrer gran orgue d’escola catalana que es va construir i l’únic que falta per restaurar.



Perquè és un dels únics orgues històrics catalans amb sonoritats romàntiques i barroques en el mateix instrument, amb el que es podrà accedir a un gran ventall d’obres organístiques. Perquè és un dels únics orgues històrics catalans amb sonoritats romàntiques i barroques en el mateix instrument, amb el que es podrà accedir a un gran ventall d’obres organístiques.

L’orgue de la catedral de Solsona disposa de 41 registres i 3.174 tubs distribuïts en tres teclats manuals i un pedal .

Un bagul amb més peces de l'orgue Foto: Ramón Estany

Es obra del prestigiós orguener Gaietà Vilardebó que el va construir l’any 1853, al mateix espai i aprofitant elements d’orgues anteriors construïts pels orgueners Boscà y especialment la nissaga dels Bordons, mestres orgueners originaris de Solsona. Una posterior ampliació a mans de Juan Florenzano en va remarcar el caràcter romàntic.

La restauració d’aquest orgue, es fonamenta en mantenir l’instrument amb la disposició que ha arribat als nostres dies, fent un demuntatge, revisió i si escau restitució de totes les peces emprant materials i tècniques de l’època de construcció.

Aquests dies els operaris i tècnics del taller Blancafort comencen a traslladar les seves peces restaurades des dels tallers de Collbató cap a Solsona.D’aquí uns dies es començarà a remuntar l’orgue amb tots els seus secrets, tubs i altres elements. Posteriorment, s'iniciarà la lenta i meticulosa fase d’afinació per tal d’arribar a l’esperada inauguració.Ja falta menys per tornar a escoltar l’Orgue tal i com va sonar per primera vegada el 1853, 170 anys després de la seva inauguració.