Mirades valentes: exposició de pintura de l’Anna Carmona a Solsona

Anna Carmona Aquests rostres sempre et parlaran. A vegades, et suggeriran rialles; a vegacles, fortalesa; altres, tristor, però sempre un regust de VALENTIA. La unió de tots aquests rostres és la DONA, una dona forta que sempre ha estat en la meva vicla; des de les meves àvies, la meva mare, les meves germanes, les meves tietes i les meves nebocles. Dones i nenes valentes que sempre duen una rialla al rostre.

Sobre Anna Carmona

De dissabte 5 de novembre al 3 de desembre, el Bar El Casal de Solsona acull una exposició de retrats de dones amb el títol "VALENTES MIRADES" de l'artista urgellenca Anna Carmona @latelierdanouk . La mostra és organitzada per l'Associació de dones del Solsonés,amb la col·laboració d'AMISOL.Els quadres que es poden veure a l’exposició donen protagonisme a la mirada de dones de tot el món, realitzats amb diverses tècniques segons l’etapa en la que han estat pintats.La tècnica pictòrica utilitzada en els quadres és acrílic i pastel sobre tela, o en alguns casos sobre fusta. En la majoria dels quadres els colors no són fidels a la realitat. “M'agrada jugar amb els colors i la imaginació per crear”, manifesta l’artista.Nascuda a la Seu d'Urgell un 8 de març de 1991. Des de ben petita omplia blocs de paper sense parar, que després la seva mare emmarcava. Ella sempre va ser la seva ombra en l'art. L’apuntava a tot arreu on pogués aprendre. La pintura que més li agrada és la dels pintors francesos de la segona meitat del segle XIX.Però el fet que la va impulsar a pintar quadres va ser quan un dia va visitar un antiquari i, estant allà, se li va trencar un mirall rodó. En veure que quedava la fusta darrera va pensar que seria perfecte per pintar i li va comprar. En aquell mirall trencat va fer el seu primer quadre de retrat i a partir de llavors no ha parat de fer retrats, on la dona sempre és la protagonista.Tot i que sempre s'ha vinculat a la pintura, Anna Carmona va estudiar direcció de fotografia i càmera en l’escola de cinema de Barcelona Bande à part, on el cinema francès de la Nouvelle Vague li va cridar molt l'atenció, sobretot la seva estètica. “Vaig estudiar cinema perquè el cinema conté totes les arts”.També la fotografia documental d'altres cultures li agrada molt, i la va poder gaudir a Moçambic i a l'Índia. “Allà tot era com un escenari on tot t'atreia per captar amb la càmera. M'agraden les cultures pures, que encara no estan contaminades”.Una altra faceta d’Anna Carmona és la poesia que escriu inspirant-se en lletres de cançons amb castellà i català, i el fet que la seva mare escrivís poesia fa que l’impulsi a escriure'n també.