La Jim, una rockera granollerina que podria guanyar «Eufòria»

Gala 1: "Sweet Child Of Mine", de Guns N 'Roses

Gala 2: "Soc la d'ahir", de Samantha





Gala 3: "Toy", de Netta





Gala 4: "The look", de Roxette





Gala 5: "No controles", d'Olé Olé





Gala 6: "Estimar-te com la terra", de Ginestà





Gala 8: "It's oh so quiet", de Björk





Gala 9: "Xuculatina", de Figa Flawas





Gala 10: "It's my life", de Bon Jovi





Gala 11, primera semifinal: "Boig per tu", de Sau





Gala 11, primera semifinal: juntament amb Elena: "Telephone" de Lady Gaga i Beyoncé





Gala 12, segona semifinal: "Tattoo", de Loreen





Gala 12, segona semifinal: "Jugular", de Triquell



La Jimena Gómez, més coneguda com a, es troba a una gala de guanyar. Seria la confirmació d'una jove carrera d'una noia nascuda el 2003 a Granollers que és monitora de lleure. I amb una especial, amb grups mítics com Queen, Guns N' Roses i, sobretot, AC/DC en el seu imaginari. A més, balla swing i toca el piano i la guitarra.En la seva presentació a l'entrar a Eufòria, explicava que hi entrava "". Tota una declaració d'intencions. Unes línies que ja es van veure en un altre concurs de talents en què va participar: la primera edició d'Objectiu Paki, de RTV Cardedeu. Pel que fa a la seva formació, va fer el batxillerat artístic a l'Institut Celestí Bellera i va ser alumna del combo Mr. Againsts Beat de l'Escola Municipal de Música de les Franqueses.A Granollers, el Cinema Edison s'omplirà per seguir en directe la final. Les 349 entrades que hi havia disponibles es van esgotar ràpidament, per la qual cosa la sala estarà plena. En aquest cas, es podien reservar un màxim de quatre entrades, i en cas de ser menors d'edat, les persones interessades hauran d'anar acompanyades d'un adult.Aquestes són les actuacions que ha tingut Jim durant el concurs: