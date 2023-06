Parets del Vallès, «de moda» al Japó

Les samarretes amb tot tipus de missatges són ben comunes a tot el món. Al Japó, però, un usuari de Twitter n'ha trobat una amb un nom que crida l'atenció:. A més, la peça té inscrit north of Barcelona (nord de Barcelona). Ivan Romero (usuari @ivanrm_tkd), que ha fet la publicació en un fil on precisament es parla de peces tèxtils amb noms curiosos, ho defineix com "una joia".L'Ajuntament de Parets del Vallès s'ha fet ressò de la publicació després que Barcelona Secreta ho publiqués a Instagram.En conversa amb Nació, Romero explica que la foto la va fer fa unes setmanes en una botiga anomenada, a Kanagawa. Ell viu al país asiàtic amb la seva parella japonesa, però és de Corbera de Llobregat i té uns avis a Mollet del Vallès.