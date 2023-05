«La casa li va caure al damunt»: Granollers segueix recordant el bombardeig de 1938

Granollers commemora el 85è aniversari del bombardeig de 31 de maig de 1938 amb l’acte memorial al cementiri

🕊 El record dels testimonis i les veus de l’alumnat de l’@escolapereanton han servit per homenatjar les víctimes d’aquest i de tots els conflictes armats@CanJonch pic.twitter.com/zzrgWNVa5c — granollers (@granollers) May 31, 2023

Diverses generacions

Avui fa 85 anys, a les 9 i 5 del matí, avions italians bombardejaven Granollers i deixaven com a mínim, a més de nombrosos ferits i destrosses materials. Com cada any, el cementiri de la ciutat ha acollit un emotiu homenatge per les víctimes d’aquest i de tots els conflictes armats.Durant l'acte, tots els qui han intervingut s'han esforçat per destacar la importància dedels fets i dels testimonis que van patir l'agressió.L'escriptor, que acaba de presentar un llibre amb el relat de 20 persones i el bombardeig com a fil, ha recordat, una dona que va morir fa pocs dies i que el dia del bombardeig de Granollers en tenia onze i va sobreviure pel pels: "La mare la va deixar sola a casa amb la seva germana. A les 9, mentre es cordava les sabates per anar a l'escola, li va arribar una gran ventada. Al girar-se,", ha rememorat.A més, el seu trauma es va allargar els dies posteriors. "La van portar primer a la Creu Roja i després a l'hospital, on no va poder dormir pels crits dels ferits i mutilats".Un altre testimoni del bombardeig va ser. Avui ha assitit a l'acte, però ha estat el seu fill l'encarregat d'explicar com va viure l'atac. En el seu cas i en el del seu oncle, que es va salvar de morir per estar constipat i no sortir de casa. Un amic que el va anar a buscar per anar plegats . Una sort que no van tenir l'Agustí Sarroca, un nen que el va anar a buscar per anar a l’escola i que va ser víctima de les explosions. La seva germana, la Beatriu, sí que va sobreviure.En Salvador, el fill de la Montserrat, també ha explicat que la seva mare els hi recorda com, els dies posteriors al bombardeig, ella seguia escoltant com els grans enumeraven les nombroses víctimes que hi havia hagut a la ciutat. A més, una tieta de la família, la Conxita, tornava "esgarrifada" de l'hospital, on anava a ajudar a cures les víctimes.El bombardeig de 1938 ha marcat diverses generacions de granollerins. Tal i com és tradició, ajuntaments de la zona, organismes i particulars han fet ofrenes al monument a les víctimes que hi ha al cementiri.L'alcaldessa en funcions de Granollers,, ha insistir en la necessitat de "preservar la memòria per no oblidar. I aquest conflicte ha marcat la memòria".