L'activista Bombo Ndir, vinculada a Granollers, rebrà la Creu de Sant Jordi

La llista de personalitats que reben la Creu de Sant Jordi

Vicki Bernadet , activista social. Per la seva gran lluita contra l’abús sexual a menors.

Dolors Bramon Planas , acadèmica i investigadora. Per la seva recerca i divulgació en diversos àmbits de la història política i social del nostre país.

Maria Zoraida Burgos Matheu , escriptora i bibliotecària. Per la seva remarcable obra literària, en ser una de les escriptores més importants de la generació tortosina de la postguerra.

Francesc Buscató i Durlan , jugador i entrenador de bàsquet i professor d'educació física. Per la seva destacada trajectòria esportiva dins del món del bàsquet.

Joana Costa Benaiges , armadora i remendadora. Per ser un excepcional exponent de la vida marinera al port del Serrallo de Tarragona.

Jordi Cuixart i Navarro , empresar, activista i president d'Òmnium Cultural. Per la seva tasca en els àmbits de l'activisme social i la defensa de la cultura catalana, així com dels drets civils i la democràcia.

Edelmira Domènech i Llaberia , metgessa i psicòloga. Pel seu rellevant treball dintre del camp de la psiquiatria, on destaca el seu paper com a pionera de la psiquiatria infantil al nostre país.

Ignasi Garcia i Clavel , filòleg i educador. Per la seva gran convicció en construir, des de l'escolta i el diàleg, una societat més empàtica i tolerant.

Antoni Gelonch Viladegut , advocat i escriptor. Pels seus rellevants esforços en favor de la conservació i la divulgació de l'art.

Antoni Miró , pintor i escultor. Per la seva trajectòria artística compromesa i innovadora.

, pintor i escultor. Per la seva trajectòria artística compromesa i innovadora. Custòdia Moreno Rivero, activista veïnal i infermera. Per la seva destacada tasca dintre del món de l’associacionisme i l’activisme veïnal.

Miquel Morera i Darbra , supervivent de la Lleva del Biberó. Pel seu important paper en la preservació de la memòria democràtica d'aquest país.

Xavier Nieto Prieto , arqueòleg. Per la seva fonamental tasca en la preservació del patrimoni arqueològic subaquàtic de Catalunya.

Julieta Serrano Romero , actriu. Per una vida dedicada al món de la interpretació, amb una trajectòria de més de sis dècades.

Jaume Sisa , músic. Per la seva cabdal aportació a la cultura musical catalana, com un dels cantautors contemporanis catalans més destacat.

, músic. Per la seva cabdal aportació a la cultura musical catalana, com un dels cantautors contemporanis catalans més destacat. Maria del Carme Valls i Farrà, cantant, directora de cant coral i professora de música. Per la seva notable contribució a la promoció de la música i el cant coral.

Joan-Pere Viladecans, pintor. Pel seu estimulant treball artístic, que reflexiona de manera crítica sobre aspectes fonamentals de la nostra humanitat, i les seves condicions i contextos.

Josefina Vilajosana Carné , ceramista. Per la seva tasca artística i social en favor del medi rural i les seves gents.

, ceramista. Per la seva tasca artística i social en favor del medi rural i les seves gents. Agustí Villaronga, director de cinema. Per la seva excel·lent habilitat cinematogràfica, que el va portar a dirigir algunes de les pel·lícules més destacades del cinema català de les darreres dècades.

La llista d'entitats que reben la Creu de Sant Jordi

​Associació Cultural dels Raiers de la Ribera del Segre

Casino del Centre de l’Hospitalet de Llobregat

Casino recreatiu i instructiu d’Amposta

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

Festival Sónar

Fundació Privada Vozes

Fundació Tot Raval

L’Estaquirot Teatre

Societat Coral “El Progrés”

Sopa de Cabra

Elde Catalunya ha comunicat la llista completa de personalitats i entitats que rebran laEn total sónvint persones i deu organitzacions. Com l'activista senegalesa, integradora social vinculada a Granollers. La Generalitat en destaca "la seva important acció social a favor de les dones, i especialment de les dones migrants. És una històrica militant al nostre país de la lluita per la igualtat de drets, l’antiracisme i el feminisme decolonial. Des de la seva pròpia experiència i la seva expertesa, com a integradora social, mediadora intercultural i agent de salut comunitària, s’ha mobilitzat sempre a favor dels drets humans i de la igualtat de drets efectiva, i ha estat una cara visible de diverses associacions, com la Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya, l’Associació de Dones Immigrades Subsaharianes o la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament".També destaquen els guardons pel director i cineasta; l'expresident d'Òmnium Cultural i activista,; el cantautor; l'actriu; el grup musicali el festivalLa portaveu de la Generalitat,ha anunciat la llista completa de noms que rebran el màxim guardó del Govern. També rebran la Creu de Sant Jordi entitats como el, de l'Hospitalet de Llobregat, entre d'altres. L'acte d'entrega dels guardonsencara sense una data concreta.L’elecció de les personalitats ha volgut respectar, com en les darreres edicions, la paritat de gènere. A més, la selecció de persones guardonades també reflecteix la diversitat de camps en què treballen les persones i les entitats distingides amb les creus, així com la representació territorial.