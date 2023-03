Álvaro Ferrer, Gemma Giménez i Martí Pujadas, números 2, 3 i 4 de la llista del PSC a Granollers

Elha confirmat aquest dimarts part de la llista de cara a les eleccions municipals del mes de maig. Una candidatura de 35 persones que el partit qualifica de "renovada" i amb la presència de, cinc dels quals entre els primers quinze noms.encapçala la llista socialista a la ciutat per primera vegada i, com a número dos, l’acompanyacom a número tres. Al número quatre hi ha el primer independent:, molt vinculat al sector cultural i que actualment, és gerent de l’Associació Cultural de Granollers.De la candidatura destaca també el fitxatge d’, directora de l’institut Marta Estrada, que anirà a la novena posició com a independent. Igual que, que ocuparà la dotzena posició. D’altres noms destacats que participen de la candidatura sense ser afiliats del partit socialista són:A la llista de suplents destaca Marta Font també com a independent, així com Carme Climent i Montserrat Roca. També hi figuren els actuals regidorsi els tres exalcaldes. De fet, Josep Mayoral és qui tanca la candidatura."Es tracta d’una candidatura que he fet pensant en la ciutat per seguir-la transformant i que sigui un projecte il·lusionant i engrescador" ha dit Barnusell."Noms tan importants i de pes a la ciutat que ens fan sumar coneixement a la candidatura i experiència", ha valorat Barnusell en declaracions que recull el PSC.