El sector B5 de Can Violí, a la Garriga, deixarà de ser urbanitzable. El ple del mes de maig de l'Ajuntament garriguenc ha aprovat inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística referent al sector, que implica el canvi del sòl.Segons ha explicat el consistori, la modificació té per objectiu "la preservació d'aquest entorn agroforestal, evitant la construcció de prop de(84 cases unifamiliars de grans dimensions, 250 cases en filera i 1130 pisos repartits en diferents blocs), que haurien ocupat gairebé 50 hectàrees que actualment són de conreu de secà, boscos d'alzines i de ribera, previstos en el PGOU del 2001".La regidora d'Urbanisme i Via Pública i de Medi Ambient,, ha explicat que es tracta d'una "aposta política clara per a ladel nostre poble i per la preservació dels entorns naturals de grandíssim valor que tenim al nostre voltant". "De Garriga només en tenim una i només la podem protegir nosaltres", ha afegit Marrodan.La modificació s'emmarca en la revisió del Pla general d’ordenació municipal de la Garriga (que passarà a ser el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)). L'Avanç d'aquest POUM, aprovat des de febrer de 2019, ja va definir unes línies claus del model urbanístic que ha de seguir la Garriga, basades en laper evitar "que aquest sigui desmesurat, en el foment d'un creixement sostenible i respectuós, i en la protecció de l'entorn natural, evitant que s'hi construeixi innecessàriament".Tots els grups municipal han votat a favor d'aquest punt.Un cop aprovat inicialment, el document entra en període d'exposició pública. També es traslladarà a diferents òrgans supramunicipals (com l'Agència Catalana de l’Aigua, l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, ADIF, el Consell Comarcal del Vallès Oriental o el Ministeri de Foment, Transport, Mobilitat i Agenda Urbana), per tal d'incorporar possibles esmenes. Posteriorment, el text refòs es durà al ple municipal per a la seva aprovació provisional.