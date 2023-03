Dissabte, cinquena edició de la fira Embruixa't de Del Rec al Roc

Del Rec al Roc organitza, aquest dissabte, la cinquena edició de la. Segons explica l'associació de botiguers, aquest cop hi haurà, la xifra més alta des que organitzen aquesta fira. Hi haurà tota mena de parades dedicades a l'esoterisme: "Tarotistes, minerals, bijuteria màgica, destil·lats amb poció màgica, fofutxes de bruixes personalitzades, mags, varetes, entre d'altres".La fira s'ubicarà estarà oberta de 10 del matí a 9 del vespre als carrers de Sant Roc i Santa Anna.L'organització explica que en aquesta edició hi haurà expositors de tot Catalunya: de Tarragona, Vic, Viladecans, Banyoles, Barcelona, Súria, Girona i, també, dues botigues de Granollers: Pura Índia-La Plateria i Sutara Salud.Com a novetat, a la plaça de les Olles hi haurà La Gata Parda sobre rodes, la food truck inclusiva de la Fundació Vallès Oriental, que farà la seva estrena a Granollers.