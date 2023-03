Jim torna a captivar en la segona gala d'«Eufòria»

El programa



la concursant granollerina d'Eufòria , continua amb pas ferm. La concursant de 20 anys segueix endavant en el concurs musical. I ho ha fet interpretantLa granollerina, doncs, segueix una setmana més al programa, que divendres es va saldar amb l'eliminació d'un nou concursant, en. El programa va aconseguir una quota delamb unamitjana de-828.000 d'acumulada-, millorant, de nou, els registres de la primera edició.La Jim, recordem, ésper participar a la segona edició d'Eufòria, el concurs de talents musical depresentat per Marta Torné i Miki Núñez que en aquesta segona edició espera repetir l'assolit en la primera temporada.El funcionament d'Eufòria és senzill:competeixen per convertir-se en l'. Per això, han de treballar setmanalment una cançó com a solista, a més de fer les segones veus dels temes dels seus companys, però també dominant l'expressió corporal. El resultat d'aquesta feina d'equip es pot veure per TV3amb les actuacions en directe de tots els concursants.