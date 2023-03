La Roca del Vallès homenatja les víctimes de la pandèmia i reconeix la tasca dels serveis essencials

La Roca del Vallès homenatja les persones finades per la Covid-19 i reconeix la tasca dels serveis essencials. S’ha plantat una olivera a la plaça de Can Torrents, amb una placa que recorda l’etapa més complicada de la pandèmia.



👉 https://t.co/WwxCISv0p1 pic.twitter.com/BLEqbOKYSo — Ajuntament de la Roca del Vallès (@LaRocaV) March 15, 2023

La Roca del Vallès ha recordat aquest dimarts les víctimes de la pandèmia del coronavirus i els serveis essencials que van actuara quells dies. Tres anys després del decret d’estat d’alarma, l’Ajuntament ha organitzat un acte a la plaça de Can Torrents. Allí s’hi ha plantat una olivera, amb una placa commemorativa que guarda un record per les persones que van morir per culpa de la pandèmia, i que reconeix la tasca vital que van dur a terme els serveis essencials i d’emergències.L’alcalde del municipi,, ha estat qui ha conduit l’acte: "Volem recordar a totes les persones que ens han deixat en aquests tres anys, i volem agrair també totes les persones que ens han ajudat, que s’han deixat la pell per donar un cop de mà a qui més ho necessitava", ha destacat.El protagonisme de la jornada, però, ha estat pels familiars i per les persones treballadores, algunes de les quals han intervingut. Com la doctora, directora de l’Àrea Bàsica de Salut de la Roca del Vallès;, en representació de la Xarxa de Voluntariat; i, director de l´Escola Pilar Mestres, en representació de la comunitat educativa.Gil també ha tingut un record pel personal municipal, com brigada, policia local, cultura, promoció econòmica, comunicació, participació i ADF.