El CN Granollers, campiones d'Espanya infantil i aleví de natació artística

Els'ha proclamatde natació artística en les categoriesde combo després de realitzar un campionat nacional gairebé perfecte, finalitzant en els calaixos del podi més alts del campionat que ha tingut lloc a Oviedo.Per part de l'equip aleví, es van proclamar campiones d'Espanya i l'equip B va ser setè. Per part de l'equip infantil, es van proclamar campiones d'Espanya i l'equip B va ser quart.A més, a les figures alevins, lava pujar al segon calaix del podi, obtenint la plata en la categoria de l'any 2012. Per últim, la, integrant de l'equip infantil del club, va ser seleccionada per la selecció nacional infantil.