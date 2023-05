Una oda a l'alliberament i a les festes del vi: l'Esbart de Mollet estrena espectacle escènic

Referències molletanes

Una companyia que s'inspira en la cultura popular

Una oda a l'alliberament i a les festes que des de sempre s'han fet al voltant del vi. Això és, un muntatge de l’Esbart de Mollet que és el primer espectacle escènic de la companyia en deu anys. Ara busquen nous destins on poder representar l'obra.L'estrena es va fer al teatre municipal de, de Mollet. L'elaboradíssima escenificació dansada mostra tot allò que es crea al voltant del vi: "La festa, el clima social proper, el nostre jo vertader -amb les nostres virtuts i defectes-, i fins i tot l’aflorament dels sempre criminalitzats set pecats capitals", destaca la companyia. A més, ho fan homenatjant el treball de la terra catalana, i celebrant el mil·lenari procés de fabricació del vi.Cal destacar el suport que, des d'un primer moment, ha tingut la iniciativa. Unes setmanes abans de l'estrena, l’Esbart va obrir una campanya de finançament amb què van aconseguir més de 200 aportacions i superar amb escreix la quantitat mínima que necessitaven.Els assistents a l’estrena es van veure sorpresos per la referència al, la festa popular que dona el tret de sortida a les celebracions del carnestoltes molletà. El muntatge ha comptat amb l’excel·lent interpretació del Cos de Dansa de l’Esbart, dirigit per, que ha estrenat el seu primer espectacle com a director artístic de l’entitat en el que ha estat la primera estrena de l’Esbart en els últims deu anys.A Follia, 7 Glops de Deliri s’hi han pogut veure aportacions artístiques d'alt nivell. Destaca el vestuari de, que inclús ha revisitat el vestit original del Carnestoltes de Mollet creat per, icònic escenògraf i peça clau del teatre contemporani català del qual només se’n conservava la fotocòpia d’un figurí.Les dues funcions d’estrena van esgotar totes les localitats i van acabar amb llargs minuts d’aplaudiments amb tot el públic alçat.L’Esbart de Mollet és una companyia de dansa amateur que s’inspira enper crear espectacles escènics: "Som una entitat sense ànim de lucre que utilitza la dansa d’arrel catalana com a mitjà d’expressió. Les diverses actuacions que portem als escenaris són actuals, ja que les imaginem des de la mirada contemporània. Ens allunyem de les danses de carrer tradicionals per dotar als nostres espectacles d’una narrativa i posada en escena que pugui ressonar als espectadors d’avui en dia", explica la companyia.De fet, la companyia és una ferma defensora de la. "És el què ens uneix i ens motiva. Ens serveix per emocionar i ens explica múltiples històries. És integradora i universal. A l’Esbart Dansaire de Mollet hi tenen cabuda aquells i aquelles amb passió i ganes de ballar", diuen en el seu manifest.A més, però, expliquen que els hi agrada: "Treballem amb afany i professionalitat des de la música a la tècnica i les coreografies, però també el vestuari, la il·luminació i la posada en escena dels nostres espectacles, així com el seu concepte i narrativa".En aquest sentit, expliquen que, tot i no ser professionals, poden pujar a qualsevol escenari: "Som dansaires que, amb rigor i disciplina, tenim l’ambició i el propòsit de tirar endavant espectacles que combinen emoció, tècnica, bellesa i dinamisme. Per tant, els podem pujar als escenaris i són susceptibles de ser ballats a teatres professionals. Treballar incansablement per assolir uns resultats dignes i diferencials està en l’essència de l’Esbart de Mollet. Els nostres balladors, però presenten", defensen.Per tot plegat compten amb una escola de dansa pròpia que es dedica a ensenyar les bases de la dansa d’arrel a nens i nenes que aspiren ballar, algun dia, al Cos de Dansa: "No entenem l’Esbart de Mollet sense les persones que en formen part. El mateix nom d’Esbart, regal de Jacint Verdaguer, evoca els estols d’ocells que creen precioses danses a partir d’agrupar-se i moure’s en una mateixa direcció. L’Esbart Dansaire de Mollet és un espai on la gent pot ser ella mateixa, expressar-se i veure néixer noves amistats".