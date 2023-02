PIMEC assegura que les pimes del Vallès Oriental són més rendibles que la mitjana catalana

Projeccions internacionals

PIMEC Vallès Oriental assegura que lapermet que les pimes siguin. En un acte a Mollet, el director de l’Àrea d’Economia i Empresa de la patronal,, ha explicat que l’economia del territori és la més diversificada de Catalunya.Mas ha explicat que la intensitat de la recuperació després de la pandèmia a la comarca, amb un(VAB) -la suma dels valors addicionals que adquireixin els béns i serveis en transformar-se- durant el procés de producció- del 7,2%, va ser insuficient per compensar les pèrdues de l’any 2020. Així doncs, el VAB generat el 2021 es va situar un 5,1% per sota del de l’any 2019.A més, Mas ha destacat que que "l’empenta de després de la pandèmia va reflectir un(6,6%), el principal sector de la comarca amb gairebé el 57% del VAB". També s’ha referit al comportament positiu de la indústria, amb un augment del 9%, i al modest progrés del sector de la construcció (1,2%). Per contra, el sector primari ha registrat una caiguda del 5,5%.D’altra banda, el director de l’Àrea d’Economia i Empresa ha puntualitzat que "al Vallès Oriental, la millora de l’any 2021 es va traduir en un, de manera que els 148.999 afiliats de l’any 2021 a la comarca superaven els registrats l’any 2019". En aquest context, els treballadors acollits als ERTO van caure molt intensament, passant dels 49.513 als 4.393 entre els anys 2020 i 2021.Mas també ha destacat les principals fortaleses de l’economia del Vallès Oriental. En aquest sentit, s’ha referit a la presència d’una, "tot i que alguns requereixen". També ha posat en relleu que es tracta de l’economia comarcal més diversificada de Catalunya i ha explicat que "presenta especialitzacions i concentracions sectorials i territorials importants en química i fabricació de plàstics, metall o logística".Pel que fa a les projeccions de l’economia internacional, Mas ha exposat els diversos escenaris de l’economia mundial que es poden donar enguany i ha explicat que "la inflació, els tipus d’interès i la geopolítica determinaran que es doni una situació o una altra". A més, Mas s’ha referit a com afectaria cadascun dels escenaris a l’economia catalana i, en conseqüència, al Vallès Oriental.A la jornada també hi ha participat Cristóbal del Caño, membre de la Comissió Executiva de PIMEC Vallès Oriental i president del gremi d’Instal·ladors del Vallès Oriental. Durant la seva intervenció ha explicat que "la guerra d’Ucraïna, la crisi generada pel dèficit de matèries primeres i la pujada dels tipus d’interès fan que visquem en un escenari econòmic incert. A l’horitzó, la possibilitat de patir una recessió o un estancament de l’economia fins que aquesta s’adapti totalment a la crisi energètica que estem patint".També ha destacat que "la transició verda amb les renovables és una solució a mig i llarg termini".