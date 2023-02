CNG i Trenquem Armaris, contra la LGTBIfòbia a l'esport amb la col·laboració de Panteres Grogues

🏳️‍🌈 #DiadaInternacionalContraLGTBIfobiaEsport 🏳️‍🌈



🤩Gran jornada la del dia d’avui contra la LGTBIfòbia a l’esport, amb una exhibició de @panteresgrogues i les nostres absolutes per la conscienciació de que l’esport no té gènere. pic.twitter.com/sucUNGkYqc — CN Granollers (@cngranollers) February 18, 2023

Els'han alçat aquest cap de setmana contra la LGTBIfòbia a l'esport en una Diada que, aquest dissabte, ha reivindicat "l'esport com un espai obert i inclusiu per a tothom, sense tabús, i lliure de discriminació i LGBTIfòbia".Tot i fer-se en dissabte, l'acte ha commemorat el Dia Internacional contra la LGBTIfòbia a l'esport, que es celebra cada. Un dia en el que es recorda el naixement del futbolista, primer esportista professional en declarar públicament la seva homosexualitat i que va acabar amb la seva vida per tota la pressió rebuda.Més d'una quarantena de persones van perdre part d'aquesta jornada, que va començar amb l'exhibició de Les Panteres Grogues, un club esportiu LGTB+ de Barcelona, amb més dei amb més de 1.500 persones sòcies. Les Panteres Grogues van realitzar una exhibició en duet masculí i, seguidament, l'equip absolut femení de natació artística, va realitzar una exhibició de la rutina lliure.Finalment, l'associació granollerina LGTB+ Trenquem Armaris, va llegir un manifest per deixar clar que l'esport ha d'estar lliure de la discriminació, tot abordant la problemàtica que generen les discriminacions per motius d'orientació sexual i expressió de gènere en l'àmbit esportiu i lluitar per a eradicar-ho.