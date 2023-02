Drons per fer tasques preventives i evitar robatoris en habitatges

Quan es pon el Sol

Per primera vegada al Vallès Oriental, i en una iniciativa pionera al territori, la policia ha començat a utilitzarper fer tasques preventives i ajudar a evitar. La unitat de drons dels Mossos participa en el dispositiu anomenat, que està coordinat des de la comissaria de districte de Caldes de Montbui i que comprèn poblacions dei, al Vallès Occidental,. L'objectiu és lluitar contra aquest tipus de robatoris, especialment en urbanitzacions però també en zones urbanes.El cap de la comissaria dels Mossos a Caldes de Montbui,, explica a NacióGranollers que l'ús dels drons ajuda de forma: "Ens permet controlar el moviment de vehicles o persones sospitosos, però com que porten una càmera tèrmica, pot vigilar si algú que ha robat s'ha amagat al bosc. Ens aporta imatges que des de terra són més difícils de detectar", explica.A més d'aquests ginys, el pla inclouen accessos a barris i urbanitzacions, i també a rotondes de vies de comunicació i a la C-59. També es realitza patrullatge amb vehicles logotipats i sense distintius.D'altra banda, amb aquest nou dispositiu, les policies han establert una, amb un sistema compartit entre les policies locals i els Mossos d’Esquadra. El centre de coordinació està a Caldes, amb un comandament que també rep en directe les imatges aèries.També s'ha millorat la comunicació amb les principals. A més del contacte habitual que es produeix un cop salta una alarma, ara també es parla directament amb el responsable del dispositiu policial. Tot plegat ajuda a reduir el temps de reacció de les patrulles i, per tant, de poder enxampar els lladres."Tot plegat ens dona més capacitat operativa a l'hora d'intentar evitar aquests robatoris", explica Codina.L’operatiu vol enxampar un tipus de lladres que segueix sempre el mateix modus operandi: actuen quan es pon el Sol. Forcen alguna porta o finestra i entren, buscant, sobretot, diners o joies. Es tracta, segons la policia, d’autèntics professionals que van en grup de quatre membre com a màxim.El dispositiu s'ha establert com a resposta a l'increment de robatoris en habitatges que afecta aquesta zona entre els dos Vallesos des de finals d'any, on hi ha un gran número d'urbanitzacions.Està previst que el Vicus estigui operatiu fins a finals del mes de març, quan els dies ja són més llargs, una realitat que ajuda a reduir aquest tipus de robatoris.Lectors de matrículesEn l’intercanvi d’informació, també hi ha les càmeres amb lectors de matrícules que hi ha a diversos municipis d’aquest àmbit que generen un avís quan detecten l’entrada de vehicles d’interès policial a partir de la informació que van actualitzant les unitats d’investigació dels Mossos i les mateixes policies locals.El dispositiu inclou una línia reactiva en cas que hi hagi un robatori amb força. Amb la informació aportada pel dron o per testimonis, s’estableixen controls en vies de pas que poden fer servir els assaltants per fugir o recerques per zones boscoses en cas de fugir a peu. Codina valora que aquest model “es pot replicar en altres territoris” amb problemàtiques semblants.