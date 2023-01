La plantilla d'Amazon critica les propostes «ridícules» de l'empresa a la negociació

Els treballadors deli traslladar han celebrat aquest dissabte unaper escalfar motors de cara a la. Segons ha explicat la presidenta del comitè d'empresa del centre,, les propostes aportades fins ara per la direcció han sigut "". "Esperem que se centrin i vegin que anem tots a una i", ha declarat un cop acabada la reunió de treballadors celebrada a un pavelló de Martorelles. "", ha alertat abans d'avisar que buscaran treure a la multinacional "tot el que es pugui". En aquest sentit, reconeixen que la seva "esperança" és l'aturada que comença la setmana entrant.Tal com ha reconegut Rodríguez,, però la plantilla i els sindicats esperen treure'n tot el que puguin. "", ha alertat. Segons la dirigent sindical d'UGT, la plantilla està "animada" i ha preparat una agenda de mobilitzacions a les instal·lacions de Martorelles. Tanmateix, ha promès que la vaga que comença l'1 de febrer serà "indefinida fins al final de la negociació".Els treballadors d'aquest centre logístic quevan registrar al gener una vaga que, inicialment, aturarà l'empresa fins al 17 de febrer. La decisió arriba en plenes negociacions amb el gegant nord-americà, que va anunciar fa dues setmanes que tancaria les instal·lacions per traslladar-ne l'activitat a Saragossa. Que la vaga es registri per disset dies no implica que s'acabi duent a terme tot el període, i tampoc que es pugui allargar més temps.Tot i que la multinacional de comerç electrònic va prometre que garantiria els 745 llocs de treball amb recol·locacions, els sindicats han criticat durament la mesura, que consideren un "ERO encobert" i un tancament sense marxa enrere. A banda del de Martorelles, Amazon té centres a altres punts de Catalunya com el Prat de Llobregat, Castellbisbal i, a partir de l'abril, a El Far d'Empordà.La possible vaga és una mesura de pressió en un procés de negociació pel tancament que va començar fa una setmana i ha de durar un mes. Les converses compten amb la mediació de l'Ajuntament de la ciutat vallesana i del Departament d'Empresa i Treball tot i que fins ara no han donat fruits. Uns 200 treballadors han participat en l'assemblea, que ha durat dues hores.