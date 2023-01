L'Hospital de Mollet instal·la un piano perquè pugui ser tocat per qui ho vulgui

L’Associació Pianos Vius ha cedita laque s’ha col·locat a la planta baixa de l’Hospital Universitari Mollet i estarà obert a tota la ciutadania, professionals, persones ateses i entitats del territori.Avui s’ha celebrat la seva inauguració oficial, que inicia el camí per, en un espai obert a la ciutadania on es dinamitzinde tot tipus de la ma d’entitats de tot el territori. "La música és salut, i iniciatives com aquesta són importantíssimes per fer arribar la música a tothom", ha declarat el director general de l’FSM,, qui ha donat les gràcies a Pianos Vius per la seva donació i a, metge del Servei d’Urgències, per ser la impulsora de la idea i del projecte."Quan posem un piano a un nou espai, passen coses extraordinàries", ha explicat, fundador i president de Pianos Vius, l’associació sense ànim de lucre que ha fet possible instal·lar el piano de l’Hospital, fruit d’una donació particular i amb la col·laboració de Jorquera Pianos per l’afinació i manteniment. L’objectiu de Pianos Vius és oferir pianos per a quèi omplir espais de música per al benestar de les persones.El nou racó musical està situat a la Plaça del Roure, al costat de la cafeteria de l’Hospital, i portarà per nom, en commemoració a l’il·lustre músic i compositor molletà, un homenatge que han rebut els seus fills, Dafne i Josep Solà que han recordat el seu pare i la seva contribució a la música nacional i internacional. L'alcaldessa de Mollet del Vallès, Mireia Dionisio, ha tancat l’acte amb un missatge d’il·lusió: "És un honor poder acompanyar iniciatives com aquesta que uneixen la salut i la música a la nostra ciutat".L’acte ha finalitzat donant vida al nou espai musical. Han iniciat l’actuació musical, d’11 i 25 anys respectivament, i alumnes de l’Escola Municipal de Música de Mollet. Els ha seguit la meravellosa interpretació de Josep Mas Kitflus, artista, pianista i compositor molletà de gran renom que ha volgut celebrar l’ocasió tocant una de les seves peces musicals dedicades a la ciutat de Mollet.