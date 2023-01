La CNT es concentra davant d'UC Maquinaria de Sant Celoni per exigir la readmissió d'un treballador acomiadat

Altres notícies quer també et poden interessar

Els'ha concentrat aquesta tarda davant les dependències de l'empresa metal·lúrgicadeen protesta per l'acomiadament d'un treballador. Segons informa el sindicat, a finals de 2022 la direcció de la metal·lúrgica celonina, situada al polígon industrial Molí de Les Planes, va notificar l'acomiadament d'un treballador al·legant causes organitzatives. No obstant això, el sindicat CNT denuncia que el treballador havia reclamat setmanes abans l'actualització salarial vinculada l'IPC de 2021 prevista al conveni col·lectiu, la qual cosa s'uneix al fet que les causes objectives que al·lega l'empresa no s'ajusten a la realitat.És per això que el sindicat considera l'acomiadament una, interposant els serveis jurídics del sindicat la corresponent demanda davant els jutjats. Finalment, la central anarcosindicalista anuncia que iniciarà mobilitzacions davant el que considera una actitud arbitrària i autoritària, que lesiona els drets laborals més elementals i que busca escarmentar la plantilla.