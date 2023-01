​CCOO denuncia que el trasllat dels treballadors d'Amazon pel tancament de Martorelles és un «ERO encobert»

denuncia públicament que elafectats pel tancament del centre logístic de Martorelles és un “ERO encobert”. En un comunicat, CCOO rebutja frontalment l’anunci del gegant del comerç electrònic, que preveu reubicar els 800 empleats sobretot a les seus de Saragossa i Figueres. El sindicat veu el tancament de Martorelles com “una voluntat de forçar els empleats a acollir-se a convenis de referència menys avantatjosos, o a donar-se de baixa voluntàriament del lloc de feina”, just en un moment en què Amazon ja ha anunciat milers d’acomiadaments arreu del món. Segons CCOO, forçant el trasllat, la companyia busca baixes voluntàries que abarateixin els costos de les sortides.“No acceptarem que els acomiadaments o les baixes forçoses que produeixi aquest trasllat els surtin econòmiques”, assevera CCOO, que retreu a Amazon queque anys enrere els van oferir les diferents administracions per obrir el centre de Martorelles. Comissions considera que el model d’Amazon, sinó que n’usa intensivament els recursos durant poc temps sense voluntat d’arrelament”.“Si Amazon persisteix en la seva voluntat de dur a terme aquest trasllat, instem a la Generalitat i a l’Ajuntament a plantejar des de bon principi una estratègia de reindustrialització”, afegeix el sindicat.