El Centre Esportiu Illa Activa de l'Ametlla tancarà l'1 de desembre per la fallida de la concessionària

L’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès ha informat aquest dijous que elles portes el dia 1 de desembre per la fallida de l'empresa concessionària.En un comunicat, el consistori explica que des del passat mes de gener, quan l’empresa concessionària Instal·lacions de Lleure Esportiu Illa Activa va entrar en fase de liquidació definitiva del concurs de creditors, fins l’actualitat, "han estaten què l’Ajuntament ha fet mans i mànigues per mantenir l’equipament en funcionament". En aquest sentit, el consistori defensa que "és considerat un centre de referència en l’àmbit esportiu, de la salut i també social del poble i rodalia".L'Ajuntament també defensa que "des d’un inici s’han estudiat i esgotat les diferents opcions legalment a l’abast del consistori per mantenir el centre obert". Tot i això, diuen que "això no ha estat possible sensedel consistori, línia vermella que no s’ha volgut traspassar".També lamenten "profundament" l’afectació que aquest fet tindrà per tots els usuaris i usuàries de l’equipament, així com la nova situació amb què es trobaran les gairebé trenta persones, entre treballadors i treballadores del centre i personal extern. El consistori els hi agraeix "la professionalitat mostrada i la feina feta durant els darrers mesos, gràcies a les quals s’ha pogut mantenir obert el complex esportiu des de gener, donant un bon servei als usuaris i usuàries".Un cop confirmat el tancament temporal de l’equipament, l'Ajuntament destaca que "la màxima prioritat és atendre de la millor manera possible els socis i sòcies i resoldre les incidències que puguin sorgir". Per això s'ha habilitat una oficina d’atenció a través de la qual s’atendrà de forma personalitzada totes les incidències que es comuniquin via correu electrònic (usuarisillaactiva@ametlla.cat) o trucant al 93 843 25 01 (extensió 136).A més, el rebut del mes de desembre no es cobrarà a través del banc. A partir de l’1 de desembre, l’Ajuntament s’ocuparà del manteniment de les instal·lacions "per garantir la futura reobertura del Centre Esportiu Municipal en les millors condicions possibles". Alhora, informa que treballa en l’elaboració "d’un nou contracte de gestió de l’equipament d’acord amb la realitat actual, sempre posant per davant garantir la qualitat del servei del futur centre".