Granollers reconeix el comerç nou i el centenari amb una nova edició dels Premis Porxada

La Gala del comerç local atorga els Premis Porxada a una quinzena de comerços, els de nova creació i els centenaris. Es reconeix als qui celebren 25 i 50 anys i el guardó honorífic recau a Novetats Roca i es fa homenatge al desparegut Antoni Porta. pic.twitter.com/QqXJZmZZhG — granollers (@granollers) October 15, 2022

Premis honorífics

Reconeixement a les famílies comercials més històriques

Pel que fa a cada família reconeguda, se n'ha fet un recorregut històric:



Família ILLA



Establiment CA L'ILLA



A començament del segle XX en Joan Illa Illa, besavi de l'actual propietari, iniciava l'activitat comercial de la família amb la venda de vins, alcohols i sabons.



Amb els anys, acompanyat del seu fill en Jaume Illa Colomer, el negoci es transformaria en la venda de cereals, farratges i adobs. En un principi subministraven el material als veïns, perquè aleshores tots tenien bestiar, i posteriorment van donar servei a clients de poblacions properes. També disposàvem d'un petit molí per poder treballar el gra i poder extreure més profit del cereal, aprofitant així el gra, la farina i fins i tot la despulla.



L'any 1915 la família Illa tenia magatzems de grans al c. Primer Marquès de les Franqueses, al barri del Lledoner, i a més a més disposava d'un despatx de venda a la plaça del bestiar, 5 l'actual plaça Maluquer i Salvador.



De la mà d'en Joan Illa Pagès, tercera generació, arribarien els pinsos compostos per al bestiar, entrant al mercat i comercialitzant la ja desapareguda marca Hens.



Al llarg d'aquests anys el negoci familiar s'ha adaptat a les noves tendències i demandes de la societat i actualment s'han especialitzat en la venda de menjar, complements i serveis per a animals de companyia.



Avui qui regenta la botiga del número 29 del carrer Primer Marques de les Franqueses és en Pere Illa Mas, besnét de quarta generació, i la seva dona la Maribel del Bas Dantí.



Família Barnils



Establiment Marti Barnils



L'activitat va començar el 1920, amb Martí Barnils i Moncau – l'avi de l'actual propietària- aprofitant els budells de xai, porc i ovella que es mataven diàriament als escorxadors. Es recollien les tripes originals, es netejaven i es calibraven manualment perquè particulars i carnisseries poguessin fer botifarres. En aquella època també s'elaborava l'anomenat catgut, budell de xai sec que s'utilitzava per cosir en les operacions quirúrgiques i fer les cordes de guitarra.



La segona generació de la família, amb els germans Martí i Toni Barnils Viñas, va incorporar maquinària per preparar els budells i comercialitzar-los a fàbriques i carnisseries.



A mitjans dels anys vuitanta va obrir "Can Barnils", la botiga especialitzada en la venda a l'engròs i al detall de conserves casolanes, fruits secs i una àmplia gamma d'espècies, en gra i mòltes, i tota mena de preparats per a l'elaboració d'embotits.



Amb la tercera generació, amb l'Agnès Barnils Sola al capdavant, l'empresa ha deixat de ser elaboradora per centrar-se en la comercialització i distribució de productes a restaurants, carnisseries i fàbriques. També manté la botiga, que s'ha ampliat amb un servei de ganiveteria i esmolament amb primeres marques.



Coincidint amb el seu centenari, l'empresa va obrir unes noves instal·lacions més àmplies al carrer Mataró 35 nau 4, al polígon Jordi Camp, que substitueixen l'històric magatzem i botiga del carrer Almogàvers.



Família Moreno



Establiment Licoreria Moreno, antiga Casa Barnet



Per conèixer la història de la Licoreria Moreno ens remuntem a l'any 1874 quan en Geroni Barnet compra la casa de la plaça del Bestiar, l'actual pl. Maluquer i Salvador número 23, perquè el seu fill Jaume Barnet obrís una botiga de venda de vins i destil·leria d'anisats i licors.



El 1918, en Jaume va morir, i continua el negoci la seva mare i vídua d'en Geroni Barnet, la Maria Masó, quatre anys més tard, l'Andreu Cros, besavi dels actuals propietaris, compra el negoci amb totes les mercaderies i arrenda la botiga, el magatzem i la fàbrica de licors i manté el nom comercial d'Antiga Casa Barnet d'Andreu Cros.



L'any 1931 amb la mort de l'Andreu, agafa el relleu de la destil·leria i del negoci el seu gendre, Pasqual Moreno.



L'any 1971, l'empresa es posa a nom del seu fill, en Josep Moreno i Cros, que continua l'activitat amb la botiga de venda al detall a la plaça Maluquer, però el magatzem es trasllada al carrer València, 52



L'any 1993, en Josep Moreno i dos dels seus fills, en Josep Pasqual i en Jaume, es constitueixen en societat amb el nom de Licors Moreno, S.L.



Actualment és la quarta generació, amb els germans Josep Pascual i Jaume Moreno Costa, els que continuen al capdavant del negoci familiar, dedicat a la distribució de tota mena de licors d'arreu del món.



Família Canet



Establiment Elèctrica Canet



Els orígens del negoci familiar de lampisteria se situen a finals del segle XIX. L'any 1890 Josep Botey Cañameras va obrir un taller al carrer Aurora, l'actual Anselm Clavé, dedicant-se a l'ofici de llauner i posteriorment a l'electricitat. Eren els anys de les primeres conduccions d'aigua a les cases. Amb el temps, s'incorpora al taller el seu nebot i afillat Albert Canet Botey, que continua el negoci i es trasllada, als anys trenta, a la Plaça Perpinyà 8, ampliant-lo amb la venda d'electrodomèstics.



A mitjan segle XX s'amplien les instal·lacions, traslladant el taller al carrer Girona, època on s'incorpora Josep Canet Carreró, moment en el qual l'empresa assoleix una gran expansió. La botiga de la Plaça Perpinyà va tancar l'any 2000 i posteriorment es va crear Elèctrica Canet Granollers, S.L, ubicada a l'actual emplaçament del c. Agustina d'Aragó, 5.



L'Albert Canet i Calderó, quarta generació i besnét d'en Josep Botey Cañameras, està actualment al capdavant del negoci familiar.



Família Masat



Establiment online: Cookiru. Antiga Ganiveteria Masat



Família d'artesans del metall que ha treballat tota mena d'articles de tall: ganivets, tisores, destrals, alicates, eines de sastreria, carnisseria, peixateria, i molt més.



Els inicis de l'activitat comercial de la família Masat comencen l'any 1886 amb l'Albert Masat, primer ferrer de tall i rebesavi de l'actual propietari, que obriria una ganiveteria al c. Joan Prim, i de la que posteriorment es faria càrrec el seu fill Albert.



L'any 1931, amb la tercera generació, l'Albert Masat Pujol traslladaria la botiga a un altre número del mateix carrer. Amb els anys el negoci familiar el gestionaria els seu fill Albert Masat Badosa fins que la coneguda botiga del c. Joan Prim, 45 tancaria les seves portes l'any 2014.



La cinquena generació regentada en aquests moments per l'Albert Masat Barcina i el seu soci l'Amador Lucas Masegosa s'ha adaptat als canvis i ha apostat per l'e-commerce, obrint l'estiu de 2020, Cookiru, la botiga virtual que segueix el negoci familiar, mantenint intactes la tradició i els valors fundacionals de la seva família: qualitat, durabilitat i confiança. Oferir un servei d'esmolat de ganivets tradicional, de qualitat i en condicions.



La seva singularitat és un servei d'atenció al client totalment personalitzat; buscant el producte que millor s'adapta a les seves necessitats.



Actualment, la centenària Ganiveteria Masat tornarà a obrir les portes en un nou emplaçament al carrer del Portalet, 7 local 2



El Teatre Auditori de Granollers ha acollit aquest divendres a la nit la quarta Gala del Comerç Local i dels Premis Porxada, en un acte conduït per la periodista granollerina, Sandra Sabatés, i l'actuació del grup vocal In Crescendo.En aquesta edició s'incorpora el. Un reconeixement als negocis recents que proposen nous conceptes de producte, servei o format d'establiment comercial. "Comerços que representen una millora o ampliació de l'oferta disponible dins l'àmbit territorial de la seva associació de comerciants", segons ha destacat l'organització. Els premiats en aquesta categoria són a proposta de les associacions de comerciants i són una representació de tots aquells que han obert negoci a la ciutat. Han obtingut premi a la categoria nou comerç:Cada edició dels Premis Porxada atorga premis honorífics. Aquest 2022ha estat guardonada, "pel seu carisma, vocació de comerç de proximitat i tracte personalitzat propi de les botigues de sempre, en les que qui entra no només troba allò que busca sinó també l'ajuda i el consell adequat". A més, se n'ha destacat que ha sigutde les últimes nou dècades a Granollers. Els seus propietaris, Pilar Fàbrega i Miquel Roca han recollit el premi.I també, en l'apartat honorífic s'ha fet homenatge a, desparegut el mes de febrer. "L'Antoni ha estat un gran exemple pel comerç i per a la vida granollerina. Va ser regidor de cultura als anys 80. I un dels fundadors de Gran Centre". La seva dona, Dolors Duran, el seu fill, Ferran Porta, han recollit el premi.La Gala del comerç local ha reconegut, també, als comerços que han celebrat 25 anys de vida:; i el 50è aniversari deLa Gala del comerç local culmina amb els Premis Porxada a les. Aquesta edició s'ha reconegut a l'establiment"Un exemple de treball, constància, dedicació i saber adaptar-se als temps. Així es reconeix al fet de tenir un establiment centenari obert i amb plena vitalitat", segons ha destacat l'organització.