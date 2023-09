Muntanyola debuta amb èxit al Mundial de Formatges de França amb dos nous premis

El projecte social de Formatges Muntanyola

ha tornat a aconseguir el reconeixement del sector a França, amb dos formatges, eli el, alcelebrat a la localitat francesa de. Amb un jurat format per 250 experts, els formatges elaborats per la fundaciós'han endut dues medalles de bronze entre més de 1.600 referències presentades de tot el món. El Garrtoxa ha guanyat la medalla de bronze en la categoria de, i el Vell Reserva s'ha endut un altre bronze en la categoria de El Garrotxa de Muntanyola, que ja disposa d'un or al World Cheese Award en la passada edició, és un formatge semicurat de cabra, de maduració pausada, escorça rústica i florida, i un aro­ ma de llet fresca i textura cremosa. El Vell Reserva, també premiat aquest any en un dels principals certàmens de formatges d'autor de l'estat espanyol, el Gourmet Quesos , celebrat l'abril passat a Madrid, té una maduració llarga i una escorça fina i rústica que aporta una aroma subtil.Ambdós formatges premiats estan elaborats partir de laque Formatges Muntanyola té a la, aPer, responsable de Formatges Muntanyola, aquests nous premis que sumen, són "resultat de l' esforç de tot un equip immers en aquest projecte social que va iniciar-se fa gairebé deu anys. Un reconeixement a la feina ben feta i la prova que un projecte social com Formatges Muntanyola és viable, treballant en l'elaboració artesanal i alhora mantenint els estàndards de qualitat".El jurat d'aquests premis està encapçalat per, president del, un dels mercats alimentaris més prestigiosos de França. Organitzat en col·laboració amb el, el concursés un dels més esperats pels professionals del sector.Aquests nous guardons de Formatges Muntanyola se sumen a altres premis en els quals l'entitat ha estat reconeguda en alguns dels principals certàmens internacionals, estatals i nacionals, com ara el World Cheese Awards,(Vic),(Lyon), Gourmet Quesos (Madrid) o(Oviedo).Formatges Muntanyola, ubicada a la finca Urpina, a Sant Salvador de Guardiola, és un projecte social de la fundació Ampans, que ofereixa persones en situació de. Actualment està format per un equip de dotze persones, nou d'elles amb discapacitat, que elaboren tretze referències de formatge partir de quatre varietats de llet: cabra, búfala, vaca i ovella,Els formatges Muntanyola es poden trobar a, grans superfícies i els punts de venda propis de l'entitat: la botiga en línia d'Ampans i els establiments comercials com el(Santpedor) o elsde la fundació Ampans.