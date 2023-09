Els centres del Bages i el Moianès on Educació farà obres o millores durant aquest curs

L'institut-escola Pompeu Fabra, a punt de començar les obres del nou edifici

Noves escoles a Fonollosa, Castellcir i Castellterçol en connivència amb els ajuntaments

Pràcticament(3.466.610,83, per ser exactes). Aquesta és la partida que eldestinarà a les anomenades) en centres de la. Es tracta d'obres consideradesque inclouen des de pintura i revestiments fins a, passant per instal·lacions de plaques fotovoltaiques, supressions de barreres arquitectòniques,o canvi de mobiliari.Si bé és cert que hi ha un gran nombre d'intervencions que són purament de manteniment (a l', per exemple, s'està col·locant una rampa per millorar l'accessibilitat al pati, o a l'de Manresa properament s'instal·larà un nou mòdul per a escolarització) hi ha dues actuacions especialment destacables que tenen un. Es tracta de la retirada de mòduls i ampliació de les escoles. En tots dos casos, els treballs -que encara no han començat- s'executaran conjuntament ambi tindran un cost deSegons va explicar la directora dels Serveis Territorials,, a banda de les actuacions RAM, a la Catalunya Central també hi ha pendents, el pressupost de les quals és independent als tres milions d'euros i mig abans esmentats. Al Bages hi ha la de l'delque, arran de la incorporació dels estudis de secundària durant el curs 2019-2020 (abans només s'hi feia primària), ha vist la necessitat deper poder encabir-hi tot l'alumnat. Ara mateix, els estudiants d'ESO fan les classes en mòduls prefabricats. En aquest sentit, Boix va assegurar que queda molt poc perquè es posi la primera pedra al nou edifici.No seran una realitat aquest curs però la maquinària administrativa ja fa temps que funciona.gaudiran d'edificis nous o molt renovats al llarg dels propers anys. Tots tres projectes són fruit deen qüestió, tots ells signats però en moments diferents: els de les escoles de Fonollosa i Castellcir estan en; pel que fa al de l'Institut-Escola de Castellterçol, s'estàIndividualment, pel que fa als treballs que es preveuen a Fonollosa, el que es pretén és remodelar i ampliar el centre actual amb. Si tot va sobre el calendari establert, elles obres haurien d'estar acabades. Aquesta mateixa data és la que l'Ajuntament de Castellterçol preveu inaugurar el nou centre, que no canviarà de lloc però que sí que patirà unaA l'escola La Popa de Castellcir, la decisió de l'Ajuntament de projectar un nou edifici va venir motivada per donar resposta a lai perque la població ha tingut en els darrers vint anys -s'ha més que doblat. Tot i que el desig del consistori és començar amb les obres, és poc probable que el curs que ve hagin finalitzat.Referent a les noves construccions amb conveni, cal destacar el de, que tot i que encara no s'ha signat, fonts del Departament van assegurar, el mes de maig, que la intenció seria fer-ho