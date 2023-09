Cinquanta dies des de la desaparició del santvicentí José de Arcos a Lourdes

Aquest 5 de setembre fa cinquanta dies que la família del santvicentíno sap res d'ell. L'home, de 74 anys, a punt de fer-ne 75, participava en una sortida que lahavia organitzat ai que incloïa una visita aquan, el 15 de juliol, durant la visita al santuari francès, es va separar del grup per buscar una farmàcia, iEn un article d'aquest dimarts al Periódico, el seu fill Marc explica que el seu pare. Ho explica perquè l'home vaals seus companys de viatge dient que s'havia perdut i per descriure'ls el paisatge, però ningú no va encertar a identificar-lo. Després, van anar a laa denunciar la desaparició. Les trucades es van anar succeint fins que el mòbil de de Arcos es vaLa sortida que havia organitzat la Penya Blaugrana de Sant Vicenç era una. Entremig, però, es feia una visita ràpida al Santuari de Lourdes on José de Arcos va desaparèixer poc abans que el grup anés a dinar.Segons la mateixa informació, les càmeres del santuari han seguit el recorregut que va fer de Arcos abans de desaparèixer. Des d'on es va separar del grup se'l veu caminar lleuger per diverses vies fins que agafa. Segons explica el seu fill, a partir de llavors va començar a fer les trucades, primer a la família, que es trobava a Sant Vicenç, i després als companys de viatge. Poc a poc, les descripcions del paisatge s'assemblaven més als. "No estava bé", descriu Marc.El fill del desaparegut també lamenta que la policia francesaa l'inici: "Després apareixen... ja es trobarà". Els fills i gendres del desaparegut van desplaçar-se des de Sant Vicenç fins a Lourdes, però van veure que la policia. La primerano va arribar fins a cinc dies després de la denúncia de desaparició. Abans n'havien fet la família. "El meu pare no tenia diagnosticat, però sí que havia tingut alguna badada i haviem iniciat el procediment perquè li fessin les proves", diu en Marc.Entre les batudes particulars i l'única oficial, es van trobarque "tot apunta que eren d'ell per la marca, l'estil i les coses que faltaven a la maleta". Després, s'han organitzat batudes des de Sant Vicenç, però sempre han estat infructuoses. La família lamenta elen investigar què ha passat.