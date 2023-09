L'acusat d'asfixiar la seva exdona a Manresa diu que patia una «depressió profunda»

Els fets

La defensa de l'home acusat de matar la seva exdona després d'asfixiar-la a Manresa ha negat els fets i n'ha demanat la seva. De manera alternativa, però, ha dit que si se l'acaba condemnant al·legaran "", un fet que permetria rebaixar la pena. Això situaria el delicte en unamb una pena de presó de 15 anys, i no els 23 que demana el ministeri fiscal per un delicte d'. De la seva banda, les acusacions particular -família- i popular -Ajuntament de Manresa-, eleven les demandes. El judici amb jurat popular a l'ha començat aquest dilluns i s'allargarà fins la setmana que ve. El fiscal, en l'escrit de qualificació, demana 23 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament i l'agreujant de parentesc . També demana incloure la. I un cop complerta la pena de presó, sol·licita llibertat vigilada durant deu anys i ladurant deu anys. El fiscal també demana una indemnització per a cada filla de 150.000 euros i a cada progenitor de la víctima amb 55.000 euros.De la seva banda, tant l'acusació particular com la popular en els escrits de qualificació demanen una pena de presó de 25 anys pel delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament i l'agreujant de parentesc. També demanen incloure la privació de la pàtria potestat sobre les seves filles i no acostar-hi a menys de mil metres. Tampoc acostar-se als pares de la víctima a menys de mil metres ni comunicar-s'hi de cap forma deu anys després que surti de la presó. A més, l'acusació particular vol unade 400.000 euros per cadascuna de les filles i 55.000 euros per cadascun dels pares. De la seva banda, l'acusació popular demana una indemnització de 300.000 euros per cadascuna de les dues filles i 200.000 per cadascun dels pares.Durant el seu torn, la defensai ha demanat l'absolució de l'acusat. Alternativament, però, en el seu plantejament inicial del judici demana que si se l'ha de condemnar es faci per homicidi dolós i, ja que. La defensa ha explicat que l'acusat patia una "depressió profunda" i ha afegit que en el moment dels fetsdel que feia i que va actuar per un impuls. En aquest cas la pena que se li hauria d'aplicar serien 15 anys de presó, no acostar-se ni a les filles ni als pares durant sis anys un cop finalitzada la presó i una indemnització per cada filla de 30.000 euros i 15.000 per cada progenitor.La declaració de l'acusat estava prevista per aquest dilluns però la defensa ha demanat poder. D'aquesta manera, les declaracions finalment començaran aquest dimarts.Durant el judici també s'analitzaran les, els missatges dei les seves cerques a l'ordinador que, segons defensa el ministeri fiscal, demostrarien l'existència d'unper acabar amb la víctima.Els fets que es jutgen aquesta setmana i la que ve a l'Audiència de Barcelona van passar el 14 d'abril del 2021 a Manresa quan l'acusat, presumptament, va matar la seva exdona. En l'escrit de fiscalia es defensa que l'home va planejar matar-la després de saber que havia iniciat una nova relació i es denuncia que li va causar una "". Aquell matí l'home havia coincidit amb la seva exdona a l'escola de les dues filles i li va demanar que l'acompanyés a l'habitatge per recollir una documentació per fer la declaració de la renda. Va ser allà on presumptament la va matar. Després va marxar i va intentar suïcidar-se.