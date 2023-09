El cinquè Festivalet de Circ supera amb escreix les edicions prepandèmia

FOTOS Festivalet de Circ de Manresa 2023 Foto: Txus Garcia Foto: Txus Garcia Foto: Txus Garcia Foto: Txus Garcia Foto: Txus Garcia Foto: Txus Garcia Foto: Txus Garcia Foto: Txus Garcia Foto: Txus Garcia Foto: Txus Garcia Foto: Txus Garcia Foto: Txus Garcia Foto: Txus Garcia Foto: Txus Garcia Foto: Txus Garcia Foto: Txus Garcia Foto: Txus Garcia Previous Next

La cinquena edició delha omplert tots tres dies en les seves propostes de circ al Kursaal, a la plaça Sant Domènec i l'Anònima consolidant la seva proposta i recuperant i superant els espectadors de l'. El bon temps ha jugat a favor de l'esdeveniment i en els tres dies han passat unsper les diferents propostes.L'espectacle inaugural de divendres al, Chouf de la companyia del Marrocva omplir fins a l'últim seient, amb la seva proposta de combinació emocionant d'amb música tradicional. El mateix divendres l'escola de circ de Manresa,, va oferir com cada any els tallers de circ, per experimentar les emocions del circ en un ambient lúdic i relaxat, amb activitats com enfilar-se a teles aèries, desafiar l'equilibri amb cables i boles, jugar amb malabars i realitzar acrobàcies als matalassos.També es va dur a terme laa la, un espectacle on els alumnes van mostrar totes les seves habilitats apreses durant el curs anterior. Per als amants de la música reggae, dub i dancehall,, també conegut com a, va oferir una estona de bona música a L'Anònima.Dissabte, la fàbrica dees va omplir de emocions circenses amb actuacions gratuïtes. Durant tot el dia.va fer de presentador amb la seva personalitat distintiva i vestimenta única, mantenint l'audiència entretinguda amb el seu sentit de l'humor.Elva presentar Volov, un espectacle que va meravellar el públic amb moviment constant i acrobàcies aèries, tot acompanyat de música en viu. La companyia franco-suïssava captivar l'audiència amb l'espectacle L'avis bidon - Face A, combinant virtuosisme acrobàtic, creativitat i humor amb actuacions en alçada i música en viu., per la seva part, va oferir l'espectacle Potser no hi ha final, una combinació diversa i explosiva d'acrobàcies i equilibris, amb un toc d'humor i ximpleria.va presentar l'espectacle Arriba!, una experiència que combina equilibris i clown amb humor com a eina de comunicació i construcció de llibertats.Finalment, diumenge, la fàbrica de L'Anònima s'ha omplert de nou amb una cua llarguíssima que sortia del recinte per veure l'espectacle Dispers de lad'exalumnes de la Crica. També s'ha ofert l'espectacle White bottom de Ramiro Vergaz, que ha sorprès l'audiència amb els seus malabars i el seu doble minitrampolí. El Festivalet ha finalitzat amb la música dedurant un vermut musical.