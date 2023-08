Una Festa Major de Cardona d'aniversari conjuga les seves tradicions amb els nous temps

Programació de la Festa Major

Venda d'entrades: dilluns 4 de setembre a les 10 del matí

Quan? Del 4 al 8 de setembre, de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores / 9 de setembre, de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores i 10 i 11 de setembre, de 10 a 13 hores i de 16 a 18 hores

Del 4 al 8 de setembre, de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores / 9 de setembre, de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores i 10 i 11 de setembre, de 10 a 13 hores i de 16 a 18 hores Què? Actes del Corre de bou i teatre a l'Auditori Valentí Fuster (dimarts 12)

Actes del Corre de bou i teatre a l'Auditori Valentí Fuster (dimarts 12) On? Al web entrades.cardonaturisme.cat i recollida a l'Oficina d'Atenció de la Festa Major (Centre Cardona Medieval).

Venda en línia : 13 i 14 de setembre (s'obre el dia 13 a les 10:00 h i es tanca el dia 14 a les 14:00 h)

: 13 i 14 de setembre (s'obre el dia 13 a les 10:00 h i es tanca el dia 14 a les 14:00 h) Venda presencial: 13 i 14 de setembre, d'11 a 14 h / 15 i 16 de setembre, d'11 a 14h i de 18 a 20 h / 17 de setembre, d'11 a 14 h i de 16 a 18 h.

Més activitats

Laarribarà adel 9 al 12 de setembre. Durant els quatre dies de Festa Major, Cardona comptarà amb els seus principals actes : els tradicionals, el, la, el, el concert de la, laaixí com altres actes pensats per tots els públics, com ara la tradicionalque obrirà la festa a la vila.El tret de sortida de la Festa Major el donarà el, a càrrec de l'advocada. Serà dijous 7 a dos quarts de nou del vespre, a la sala de plens de l'Ajuntament.L'alcaldeha volgut destacar que la Festa Major de Cardona "és una de les més tradicionals del país", i per exemplificar-ho ha recordat que el Corre de bou té més dei el ball de Bastons, més de tres-cents. "Són actes que acumulen segles, però que Cardona ha sabut adaptar als nous temps", ha reivindicat.Divendres, 8 de setembre, a les onze del vespre, la Banda de Música de Cardona farà una cercavila coneguda comque donarà peu al pregó popular, a càrrec de, i, amb motiu del 10è aniversari, unde l'Àliga de Cardona.Acte seguit, els grupsobriran la nit cardonina de divendres de Festa Major, coneguda popularment com la Nit de l'Empalme. A la plaça de la Fira de Dalt, hi haurà l'habitual carpa de música electrònica a càrrec deJa dissabte, al matí destaca l'espectacle infantil i familiar al passeig de la Fira i, de cara a la tarda, la tradicional processó de la, que enguany fa 600 anys de l'arribada a la vila, i que anirà acompanyada de la Banda de Música de Cardona -que celebra 20 anys- i el ball de Bastons i l'Àliga de Cardona. Tot seguit, ja al vespre, es farà unaamenitzada per la Banda i una nit de concerts a càrrec dei l'esdevenimenta la plaça del Vall, amb concerts i sopars.Diumenge, la festa continuarà amb l'acte deamb la col·laboració de l'i una cercavila i ballada de Gegants amb la participació dels gegants dels barris de Cardona, de Planès, la Coromina, Raval de Sant Joan i Geganters i Grallers de Cardona.Al vespre, es farà una càrrec de les Bruixes de Cardona -que enguany commemoren el seu 30è aniversari-, el, i que comptarà amb la participació de colles convidades. El passeig de la Fira serà l'escenari d'una nit de concerts amb l'De cara a dilluns, 11 de setembre, el tradicionalpels carrers de la vila obrirà les activitats que portaranal Passeig de la Fira, l'acte institucional amb motiu de la, o l'espectacle familiar i infantil En Patufet i els seus pares i elamb laLa tarda de dilluns la seguirà el Corre de bou tradicional i la ballada de sardanes a càrrec de la, que també interpretaran la sardana de Cardona. A la nit, la plaça de bous acollirà el concert de la Banda de Música.Finalment, dimarts 12, com a fi de festa, l'Auditori acollirà l'espectacle còmic a càrrec d'i elde Festa Major.A més, durant les nits de divendres, dissabte i diumenge s'habilitarà unprofessionalitzat, espai que es crea per donar visibilitat ii atendre possibles agressions amb la presència de personal especialitzat. Divendres 8, de 22h a 6h, al Passeig de la Fira; dissabte 9, de 22h a 3h, a la Plaça del Vall, i diumenge 10, de 00h a 04:00h, a la Plaça del Vall.Lespel Corre de bou es posaran a la venda en línia a partir del 4 de setembre a les 10 del matí i caldrà portar el rebut de compra per bescanviar i recollir lesa l'Oficina d'Atenció de la Festa Major (Centre Cardona Medieval –voltes de la Plaça de la Fira-) als següents horaris indicats:El, que se celebrarà el diumenge 17 de setembre, habilitarà la venda d'entrades a partir del 13 de setembre als següents horaris:La plaça on tindran lloc el Corre de Bou i els concerts de la Nit de l'Empalme té una, però per a aquestes dates només se n'habilitaran un 70%, o sigui, gairebé 1.500.Prèviament a la Festa Major, l'entitat juvenil, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cardona, ha organitzat la ja popular, del 2 al 7 de setembre. Podeu consultar tots els actes previstos a través dels canals oficials de Cardona Jove.