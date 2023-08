Xiulets i cassolada de rebuig a la violació d'una menor a Sant Vicenç de Castellet

Agressió sexual en ple carrer

Unes 150 persones s'han manifestat aquest dimecres aper mostrar el seu rebuig a laque va haver-hi al municipi el passat 13 d'agost i, per extensió contra totes les. Ha estat una marxa molt sorollosa ja que el col·lectiu feminista convocant,, demanava als participants portarper fer-se sentir.Sota el lema "", les convocants han denunciat "" que senten davant d'aquest tipus d'agressions. La marxa ha començat a les vuit del vespre, recorrent diferents carrers del centre i ha acabat al, el lloc on es va produir l'agressió.L'acte ha començat amb la lectura d'un breu manifest per denunciar els fets, però sobretot per donar "escalf" a lesi a les seves famílies. "Viure i conviure amb el que suposa patir una agressió així requereix molta ajuda", han dit les convocants durant la, i han donat les gràcies als assistents pel suport. "Volem cridar ben fort que ja n'hi ha prou, que n'estem fartes, i que no mereixem tot això que estem patint", han destacat. "Volem poder caminar", han afegit.L'alcalde de Sant Vicenç de Castellet,, ha condemnat "enèrgicament" els fets. "El que volem és que els agressors tinguin clar que aquí a Sant Vicenç no hi tenen cabuda", ha dit el batlle. "fins a posar-los allà on es mereixen que és a disposició judicial", ha afegit. Com a mesura de xoc, des del cap de setmana s'hanque vigilen el municipi, passant de dos a quatre. "Encara que doblis, sabem que és molt difícil que el risc sigui 0, però calperquè els veïns visquin amb la màxima pau i harmonia", ha assenyalat Mauriz. Tal i com va avançar NacióManresa , lava detenir el passat 17 d'agost un home de 27 anys com a presumpte autor de l'agressió sexual d'una noia de 15 al parc de la Mare del municipi. Els fets van passar el dia 13, i l'endemà la menor vaa la comissaria dels, que van obrir una investigació. Segons la víctima, el presumpte agressori la va agredir sexualment.El jutjat d'instrucció número 5 de Manresa, en funcions de guàrdia, va ordenar, comunicada i sense fiança contra el detingut. També va prohibir-li cap tipus de comunicació amb la víctima.La causa està oberta i, segons va informar el, el jutjat d'instrucció número 5 de Manresa es va inhibir en favor del jutjat d'instrucció número 4, competent per data de fets.