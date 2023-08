El col·lectiu feminista Fem Lluita convoca una manifestació contra la violació de Sant Vicenç

L'acusat ha ingressat a presó

El col·lectiu feministadeha convocat una concentració i manifestació sorollosa contra laque va tenir lloc al parc de la Mare del municipi, de la queha informat aquest dilluns.Fem Lluita demana als assistents que portinamb la voluntat dedurant la marxa per tal de mostrar el seu rebuig a lesLa concentració es portarà a terme aquest dimecres a les 8 del vespre a la, i la manifestació transcorrerà pels carrers Maria Gimferrer i Gran, avinguda Secretari Canal i el carrer Eduardo Peña, abans d'arribar alon es va produir l'agressió. Com va avançar NacióManresa en primícia , el jutjat d'instrucció número 5 de Manresa, en funcions de guàrdia, va decretar el passat 19 d'agosti la prohibició de comunicar-se amb la víctima, contra un home de 27 anys a qui lahavia detingut dos dies abans com a presumpte autor d'una agressió sexual a una noia de 15 anys la matinada de 13 d'agost, en ple carrer, al parc de la Mare.