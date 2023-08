Consells preventius davant el nou episodi de calor intensa

Especial atenció a les persones més vulnerables

La regidoria dede l'comunica que atès que el(CECAT) ha informat que fins aquest dimecres, 23 d'agost, es patirà un nou episodi de calor intensa a Manresa amb temperatures que poden ser superiors als 40ºC, durant les hores centrals del dia Per aquest motiu es demana a la població que segueixi elsi recorda que a la ciutat hi ha refugis climàtics (espais que asseguren un confort tèrmic interior i funcionen mantenint els seus usos i funcionalitats i especialment sensibles per acollir persones vulnerables a la calor) a disposició dels ciutadans També s'ha fet repartiment deper donar aigua a les persones que ho demanin en els següents punts: Biblioteca del Casino, Biblioteca de l'Ateneu les Bases, Palau Firal (zona Delegació), Oficina de Turisme, i oficines de la plaça Major: Serveis econòmics, OAC , OAE, Edifici Infants.Des de la regidoria de, en coordinació amb la Unitat de Protecció Civil, es prendrà especial atenció aper raons de salut o de situacions precàries d'habitatge, especialment amb el col·lectiu de persones grans i, en particular, amb persones que es tingui coneixement de viuen soles. Elstambé disposen d'un protocol en aquestes situacions i, davant aquest fet puntual de calor molt intensa, i en el cas que s'allargui aquesta situació i se'n derivi una, es realitza contacte des dels CAP'. També es prendrà atenció amb persones amb dificultat d'accedir aper garantir la hidratació.Pel que fa a les fonts a la via pública , l'Ajuntament informa que a Manresa hi ha 113 fonts repartides per tota la ciutat. En aquests moments el. Les fonts ornamentals són tancades pel decret de sequera.Aquests són els grups de persones més vulnerables a la: majors de 75 anys i els infants menors de 4 anys; amb malalties cròniques; amb discapacitats físiques o psíquiques; amb malalties mentals; en situació social de vulnerabilitat: pobresa, sensellarisme, precarietat, aïllament, dependència.., i que fan una activitat física intensa i les que treballen en ambients calorosos.En cas de trobar a alguna persona amb elscal avisar urgentment els serveis mèdics o eli traslladar-la a un. També cal donar-li aigua, mullar-la i ventar-la, fins que arribin els professionals de la salut.