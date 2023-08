El Giracirc torna a ser un èxit i Collsuspina multiplica per tretze la seva població

FOTOS Giracirc de Collsuspina 2023 Foto: Toni Carrasco Foto: Toni Carrasco Foto: Toni Carrasco Foto: Toni Carrasco Foto: Toni Carrasco Foto: Toni Carrasco Foto: Toni Carrasco Foto: Toni Carrasco Foto: Toni Carrasco Foto: Toni Carrasco Foto: Toni Carrasco Previous Next

L'espectacle multidisciplinari de la companyia, anomenat Nüshu, a l'escenari Monocicle, ha tancat aquest diumenge al vespre una nova, exitosa i multitudinària edició delde, el festival de circ al carrer deli de laTot i que el dia més fort va ser dissabte, durant el total dels tres dies han passat pel festival, una xifra que multiplica per tretze la població d'aquest poble del Moianès, que té actualment 398 habitants.El Giracirc es va inaugurar divendres amb un espectacle únic de circ, flamenc i teatre i ha continuat durant tot dissabte i diumenge amb. S'han pogut veure tècniques de circ ben diverses comentre d'altres.Ha comptat amb la participació deque han representat tretze espectacles. Unes companyies vingudes d'arreu del món, algunes d'elles internacionals de, però també dei de l'Aquest diumenge al matí, s'ha presentat el projecte inclusiu deentre joves migrants sols, joves nouvingudes i joves del territori, una proposta que per, una de les principals ànimes del Giracirc, "dona tot el sentit a tot el festival i que no deixarem de fer". Es tracta d'un projecte desenvolupat per professionals de laamb la col·laboració de l'Lesque han participat aquest any han estat Chicharrón Circo Flamenco, Karlus, Panchorizo, Anna Confetti, José Luis Redondo, Flying Pikmis, Inperfectus-La Lolamento, Arai&Rosa Roseta, Abraham Arzate, Cils, Guga&Silvia i Capicua. El Giracirc va rebre el premi Zirkólica 2022 a la millor iniciativa per a la projecció del circ i la formació i a més s'ha agermanat amb projectes amics com ara són el Pixa't de Riure d'Alpens, el Mimaa d'Arbúcies, La Fàbrica de Somnis de Vic i El Ganxo de Sant Feliu de Codines