La vuitena edició del Giracirc de Collsuspina, en marxa

Aquest divendres, la companyia cordovesa, guardonada amb més de quinze premis de circ i teatre de carrer d'arreu de l'Estat, ha inaugurat al Cafè del Festival la 8a edició delde. L'espectacle, Sin Ojana, és a dir sense falsedats, ha explicat la història del desnonament del local d'unaen una combinació de teatre i malabars d'una subtilesa i uns diàlegs amb el públic autènticament divertits, simpàtics, intel·ligents, de proximitat i molt adients en els moments de complexitat que estem vivint avui dia.El Giracirc es tornarà a posar les piles, amb espectacles majoritàriament al, durant tot el dissabte i diumenge. Guardonat amb un premi Zirkolika 2022 i, enguany més motivat que mai, oferiràde disciplines diverses amb dotze companyies de circ de primer nivell i vingudes de, convertint el festival en un esdeveniment de, però sense oblidar el projecte deEl matí de dissabte, començarà amb elper als més menuts i un espai de joc amba la plaça Gran. Al matí, també, lapresentarà Toilet. A continuació elsfaran una cercavila fins a l'per gaudir de l'espectacle de la companyiade Guatemala Chopan.La tarda començarà amb l', l'actuació de laamb el seu darrer treball entranyable, A la fresca. Més tard la companyiadelectarà el públic amb el número d'equilibri i clown, Arriba!!! Tot seguit, una proposta de mini volant doble amb lai el seu treball, Endagered. El dissabte clourà amb La Lolamento delsamb un show únic de malabars amb la màgia del foc.El diumenge hi haurà presentació de la part més social del Giracirc amb els joves que participen en eldel festival. Desprésmostraran La Vida Toroidal. Al migdia, espectacle de clowns amb el mexicà, El trenca records.A la tarda serà el torn de la nova companyia, que estrenarà A duo rítmic, un treball únic d'aeris. Tot seguit arribarà el circ i l'humor ambamb el seu show vintage dels noranta, Here we go. El Giracirc d'enguany clourà amb els, de Catalunya i Aragó, amb el seu homenatge a les teixidores i que porta per nom Nushu.Al Giracirc no hi faltaran food trucks ni paradetes de productes artesanals.