Aquestes són les 10 espècies d'arbre més presents als carrers de Manresa

Les 10 espècies més comuns d'arbres plantats a l'espai viari

Els estudis assenyalen que la presència d'arbres a les ciutats ajuden adurant l'estiu a banda d'altres beneficis notables per a la reducció de la contaminació o la millora de la qualitat de l'aire., després d'uns anys que va ser coneguda com a "ciutat gris" o "ciutat de ciment", vaals seus carrers, als patis de les escoles, i també recupera espais que s'han dedicatA la ciutat hi ha actualment-el llarg dels anys- per l'Ajuntament, o sigui, gairebé. D'aquests, 16.597 es troben eni 16.802 exemplars formen part de l', o sigui, que són a carrers o places convencionals, sense funció de parc.No és difícil d'imaginar, tancant els ulls i pensant en les principals vies de la ciutat, que l'arbre més present a Manresa és el(Platanus x hispanica), amb un total de 2.772 exemplars. És l'arbre que dona sentit al, però es pot trobar a molts altres punts de la ciutat, com a l'entrada pel, o en barris d'habitatges esponjats com la Balconada o la Font dels Capellans. El plàtan és un arbre molt resistent i que no requereix moltes cures. Per això, històricament és un dels més elegits, no només a Manresa, sinó en moltes altres ciutats.El segon arbre amb més presència als carrers del Manresa és el(Celtis australis), que es troba en 708 esconcells i parterres de la ciutat, com en la darrera urbanització de lao carrers de nova urbanització com el Pilarín Bayés. Pot viure entre cinc i sis-cents anys i en tota mena de terreny.La tercera espècie d'arbre més present a la ciutat té un origen llunya. És el(Koelreuteria paniculata) i n'hi ha 495 exemplars. És un arbre que pot arribar a fer 7 metres d'alt i fa unes flors grogues de quatre pètals molt característiques que creixen en panícules. També s'ha plantat en noves urbanitzacions de carrers i es pot veure, entre molts altres punts, also al parc infantil del carrer Sant Joan d'en Coll.El quart arbre amb més presència a la ciutat és el(Acer negundo). En podem trobar 345 a Manresa. És un arbre que creix molt de pressa, però és poc longeu en comparació amb altres espècies. Pot fer entre 10 i 25 metres d'alt. Si volem aprofitar per fer un descobriment, podem anar-lo a trobar al, a tocar de la carretera de Santpedor. N'hi havia hagut també a la plaça del Remei i a Casa Caritat, però van haver de ser substituïts per la seva poca vida.D'(Sophora japonica) n'hi ha 327 als carrers de Manresa. Aquest arbre pot arribar a 20 metres d'altura. Floreix a la primavera tardana i les seves flors, blanques, es disposen en ramells pedunculats. Pot arribar a viure dos-cents anys.Les altres cinc espècies d'arbre més comuns als carrers de Manresa són la(Robinia pseudoacacia), amb 248 arbres plantats a la ciutat, que es pot trobar, per exemple, a; la(Melia azederach) amb 195 unitats, als, entre altres; la(Morus alba), que n'hi ha 156 exemplars, i es pot trobar al Xup o a la; el(Fraxinus angustifolia), amb 139, alo a, i tanca la llista dels deu arbres més abundosos el(Pyrus calleryana "Chanticleer"), amb 135 arbres a la ciutat que es poden veure, entre d'altres llocs, a la recent urbanització de l'Aquests són les deuamb més presència a les vies urbanes de Manresa, sense comptar els que hi ha plantats en espais verds. A banda dels que engloben aquestes deu espècies, a la trama urbana de la ciutat hi ha 11.282 arbres més, sense comptar els 16.597 que hi ha en espais verds.