La Festa Major Alternativa de Manresa presentarà el gegant de La Fadulla amb ball i música propis

Programació de la FMA Manresa 2023 Durant tota la FMA Joc del Killer

Concurs de colles Horari d'obertura de La Terrasseta Dissabte de 19.00h a 2.00h

Del diumenge al dimecres de 17.30h a 00.30h. Dissabte 19 d'agost Ateneu la Sèquia 17.30h - Taller d'autodefensa feminista

Terrasseta 19.00h - Acte inaugural de la Festa Major Alternativa 2023

20.00h - Cercatasques

23.30h - PD Pundawakers Diumenge 20 d'agost Terrasseta 18.00h - Taller de twerk col·lectiu

19.30h - Xerrada

20.30h - Circ: La Crica

22.00h - PD Dilluns 21 d'agost Terrasseta 18.00h - Xerrada

19.30h - Ball del gegant

20.00h - Teatre

21.00h - Concert

22.00h - DJ Lupita Dimarts 22 d'agost Terrasseta 18.00h - Ioga

19.30h - Dansa: Mesa para dos

20.00h - Monòleg: Godai

21.00h - Concert Lur

22.00h - DJ HXNDS Dimecres 23 d'agost Parc de la Seu 18.30h - Batalla de Colles

Terrasseta 17.30h - Taller infantil de castellers

19.00h - MAG

19.30h - Ai Carai: La Ballaruca

21.00h - Sopar de Colles

22.00h - Karaoke Dijous 24 d'agost Plaça Puigmercadal 21.00h - Sopar Popular

22.00h - Concert de Delaplaça

23.30h - Concert de Les Testarudes

01.00h - DJ Nàtura Divendres 25 d'agost Parc de la Seu 12.00h - Brunch de l'Alternativa

Plaça Puigmercadal 22.00h - Concert de Oniria

23.00h - Tirallongues

23.30h - Concert de La Élite

01.00h - Concert de Nerve Agent Dissabte 26 d'agost Parc de la Seu 11.00h - Concurs de Paelles + PD

16.00h - Quinto DRAG

Plaça Puigmercadal 22.00h - Concert de Punkxada

23.30h - Concert de Lia Kali

01.00h - Concert de Tropical Galàxia

02.30h - DJ Trapella Diumenge 27 d'agost Plaça Puigmercadal 22.00h - Concert de Run Out The Closet

23.00h - Actuació bastonera amb Van del Pal

23.30h - Crema de La Falla

00.00h - Concert de CRIM

01.30h - Concert de Maluks

03.00h - Sessió Petarda (Petardeo, marca de la casa)

La(FMA) dearriba a la seva 32a edició. Del 19 al 27 d'agost, els col·lectius organitzadors han programat diverses propostes que ompliran els dos espais ja consolidats de la festa:, a la plaça de la música, i la. S'ha apostat per seguir portant diverses propostes a aquestes dues places de la ciutat sota el lema: Defensar l'alegria, organitzar la ràbia, Manresa ciutat de lluites.En un context d'auge de l'arreu del món, a les portes d'unasense precedents i en un moment detotal, la FMA proposa preguntar-se "per què és més fàcil imaginar la fi del món abans que la fi del capitalisme? Per què ens hem de resignar a viure vides rutinàries i mediocres? A treballar per viure enriquint a uns pocs, i que encara sembli que hem de donar-ne gràcies i somriure? Quina és l'alternativa per això? N'hi ha alguna? És possible, doncs, avui encara, recuperar l'esperança de canviar radicalment la societat?".L'Alternativa es mostra convençuda que, ara més que mai, "" per convertir la ràbia, aquesta desafecció, en més organització. Per això recorden que Manresa és una "ciutat de lluites i de rebel·lia", amb desenes de col·lectius i centenars de militants organitzats que lluiten per transformar la realitat.La, un any més, a banda d'els seus actes, també porta unes propostes que busquen sempre presentar una programació que posi en valor la cultura, la transformació social, la sostenibilitat, teixir comunitat, la interseccionalitat, la defensa de la llengua i la cultura catalanes, el benestar i les cures.Si l'any passat presentava la novetat del, una ballada participativa que es mantindrà, les dues barraques per la Terrasseta i la integració d'unapròpia, anomenada La Fadulla, aquest any com a novetat per tal de continuar apostant per reivindicar la cultura popular, la FMA estrenara un, juntament amb ball i música propis.Homenatjant aquesta figura de l'activista ciutat de Manresa, considerada laconeguda a la història de Catalunya, la FMA segueix el fil conductor de l', que va tenir lloc l'any 1688, on la pagesia de la ciutat es va revoltar contra els canonges en sentir-se ofegats pel delme que els hi cobrava l'església. Aquesta rebel·lió la narra La Fadulla, la nova geganta de l'Alternativa, a través d'uns, que seguits d'uns compassos més esvalotats acaben amb una. Aquesta figura sortirà als carrers per primer cop durant el, i el seu ball acompanyarà tota la festa, amb una altra data ja marcada a la programació que és el dilluns 21 a 2/4 de 8 del vespre a la mateixa Terrasseta, però també amb sortides esporàdiques durant tota la festa major.Pel que fa a la programació de l'edició d'enguany, del 19 al 23 d'agost se centrarà l'activitat a La Terrasseta, una proposta sorgida l'any 2020 i que davant la bona acollida, s'ha incorporat com a espai de referència. A La Terrasseta es podrà gaudir de teatre, circ, música, xerrades, monòlegs, taller de castells, màgia i ioga, entre molts altres. Durant tota la setmana s'organitzaran. Cal dir que enguany, la Terrasseta incorpora una novetat pel que fa a les colles, i és que ha preparat un concurs de colles que durarà tota la FMA, on les colles podran guanyar punts assistint i participant en diferents actes durant els dies de Terrasseta, a banda de la mítica batalla de colles.A partir de dijous 24, l'activitat es traslladarà al que ha estat sempre elde l'Alternativa: La Plaça Puigmercadal.trepitjaran l'escenari de dijous a diumenge. Algunes d'aquestes propostes són La Élite, Lia Kali, Crim, Nerve Agent, Tropical Galaxia, DJ Trapella o Maluks. També grups locals com Punkxada o Run Out The Closet. Tot plegat, forma una programació completa de punk-rock, pop, synth punk, electrònica, rap, dancehall, entre altres gèneres, per tots els gustos. La FMA finalitzarà diumenge 27 amb la ja míticaUna novetat de la 32a edició és la programació del, una nova proposta diürna amb música electrònica que es durà a terme aldurant el divendres 25. El mateix indret de la ciutat acollirà també dissabte el clàssic. En aquesta 32a edició, la FMA de Manresa s'ha vist obligada aper a la contractació de grups, davant la tendència al nostre entorn de grans programacions en macrofestivals, festes majors organitzades per Ajuntaments amb molt més pressupost i el costum cada vegada més freqüent d'organitzar "grans esdeveniments musicals desarrelats de les ciutats i el moviment popular".Un any més, la FMA també porta una programació diversificada d'per a públics de totes les edats apostant fermament per un projecte de, en tots els àmbits de la festa.