Qui és Ferran Verdejo, l'únic diputat que tindrà el Bages al Congrés espanyol?

Eltornarà a tenir diputat elvuit anys després., amb només 26 anys, entrarà com a número 10 delper la demarcació de Barcelona on els socialistes han aconseguit 13 diputats.El Bages no tenia un diputat al Congrés espanyol des de fa vuit anys, quan el manresà, també del PSC, va entrar substituintel setembre de 2013 i va completar la legislatura fins a octubre de 2015. Canongia també havia estat diputat la novena legislatura, de 2008 a 2011. Al Senat espanyol, en canvi, la presència bagenca és més recent. La sallentinaha estat senadora perles dues últimes legislatures.Cardoní, Ferran Verdejo Vicente és actualment secretari d'organització de les(JSC), i des de l'anterior mandat, des de 2019, és regidor a l'Ajuntament de, portaveu del grup municipal, i sempre a l'oposició de l'alcalde republicàGraduat en Polítiques, Verdejo va entrar al PSC amb 18 anys i, tot i que bastant més jove que ella, forma part de la generació socialista bagenca que ha crescut políticament a les JSC i de seguida al PSC, al voltant de la santjoanenca, actual portaveu del partit a nivell nacional.Tot i la seva entrada al Congrés, Verdejo ha anunciat que no deixarà les seves responsabilitats municipals a Cardona, on a les passades eleccions de maig va aconseguira l'Ajuntament, passant de dos a quatre regidors, malgrat que ERC va mantenir la, amb sis regidors.