Fita històrica de l'Egiba: campió d'Espanya absolut masculí i femení el mateix any

L'manresà no deixa de pujar el nivell dels seus èxits i superar rècords. En elindividual, de clubs i autonòmic deque es disputa aquest cap de setmana alde, s'ha proclamattant en la categoria masculina com en la femenina, una doble corona queno havia aconseguit el mateix any. En categoria masculina, el podi l'han completat eli el, i en femenina, eli elA més, a nivell individual,s'ha proclamat campió d'Espanya absolut all around (o sigui, de la suma total de les seves actuacions als aparells), en categoria masculina, is'ha endut el bronze en la femenina, en un quadre, el de les noies, en quèha estat quarta;, onzena, i Carla Font, dotzena.Per aparells, Thierni Diallo s'ha proclamat campió en, subcampió a, i ha aconseguit el bronze en, per completar una actuació de somni. En femení, Laia Font ha estat campiona en la seva principal especialitat, el, i també ha assolit un bronze en barra, aparell on Lorena Medina s'ha proclamat subcampiona d'Espanya.