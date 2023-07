L'onzena edició de l'Humus Mediterrani programarà cinc concerts d'arrel tradicional

L'onzena edició de l', la secció off de ladeque ofereix propostes d'arrel tradicional, programarà enguany cinc concerts. Són les propostes escollides d'entre una dotzena per actuar al certamen. "Una oportunitat", segons el director artístic de la Mediterrània,, qui ha afegit que amb aquesta secció, s'intenta obrir noves finestres, acompanyar els artistes i introduir-los al mercat. Enguany, els grups escollits són. L'Humus mantindrà la centralitat de la plaça Sant Domènec com a escenari dels tres concerts de divendres 6 d'octubre. Els altres dos concerts de la programació tindran lloc dissabte 7 d'octubre a l'Espai Òmnium.El grup Sa Lup, format pel gironíi la menorquina, va néixer durant el confinament i tot just fa un any que actua als escenaris. Per a tots dos, actuar a la Fira Mediterrània és "una gran oportunitat", també de cara a donar-se a conèixer a nivell internacional. I, per aquest motiu, van decidir presentar el seu projecte a l'Humus, la secció off del certamen que aposta per l'arrel tradicional.El grup ha estat un dels cinc escollits entre la dotzena de propostes que s'han rebut. Al llarg d’aquests 11 anys, a l'Humus han actuat més deprovinents majoritàriament de Catalunya, però amb presència també de les Illes, del País Valencià, la Catalunya Nord, Occitània i Itàlia.Després del seu pas per Manresa, molts dels grups participants han consolidat la seva posició professional. Algunes formacions posteriorment han participat a la, aconseguint, en alguns casos, projecció internacional. Pel director artístic del certamen, Jordi Fosas, aquest és, precisament, l'objectiu de l'Humus. "Intentem obrir-nos a aquests col·lectius perquè sigui una primera porta oberta a la Fira", ha subratllat.Per la programació de l’Humus, a més de grups emergents, també hi han passat propostes emergents de músics ja més coneguts.