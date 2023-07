La delegada del Govern a la Catalunya Central avalua els danys per les pluges a Sant Salvador de Guardiola

La delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central,, ha visitat aquest dijous de forma oficial a l'Ajuntament deper avaluar els desperfectes causats per l' episodi de pluges torrencials que el municipi va viure el passat dijous, 29 de juny . La tempesta, que va deixar més de 140 mm d'aigua en dues hores, va provocaren vies urbanes, carreteres, camins i fins i tot l'obligació de tallar la C-37 i la carretera d'accés a Ca l'Esteve.Durant tota la setmana, membres de la brigada, vigilants municipals, ADF i alguns regidors han treballat per, desbrossat lleres i netejat voreres, uns treballs que han comportat una despesa extra al municipi., alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola, juntament amb el primer tinent d'alcalde,, han presentat a la delegada del Govern un informe de la brigada municipal on es detallen els desperfectes provocats per la tempesta: despreniment de l'asfalt al Graell, carrers i camins tallats, substrats de terra arrencats per les riuades… Barniol ha copsat la magnitud dels danys i ha manifestat "la voluntat de treballar conjuntament per arreglar aquesta situació". Finalment, la delegada del Govern ha signat el Llibre d'Honor de l'Ajuntament i ha visitat un dels punts afectats del municipi.Paral·lelament, l'Ajuntament ha iniciat gestions amb laa través del Diputat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis Forestals,, perquè es declari l'estat d'emergència al municipi. La memòria valorada dels danys causats per l'aiguat sobre camins i vies d'accés a diferents nuclis servirà per acollir-se a un paquet extraordinari d'ajudes que la Diputació posa al servei dels municipis en casos com aquest. Finalment, també se sol·licitarà assistència tècnica a l'i alper totes les afectacions a la llera de la riera i al pont de la carretera C-37 que porta a un dels nuclis de Sant Salvador de Guardiola.L'alcaldessa ha valorat molt positivament laque ha rebut tant de la Generalitat com de la Diputació, així com la comunicació amb els altres municipis afectats per la tempesta torrencial fa tot just una setmana,. "Les situacions com aquesta fan que valorem molt la predisposició de les administracions supramunicipals i també ens obren la perspectiva de la col·laboració futura entre municipis veïns no només en casos d'emergència com aquest sinó en el nostre dia a dia. És un camí que explorarem al màxim", ha dit.