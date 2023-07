Fel Faixedas denuncia que l'alcaldessa del PP de Monistrol ha censurat el seu espectacle de Festa Major

A tres setmanes de ser escollida nova alcaldessa de, la popular, ja ha viscut el seu primer. L'actor, ex-Teatre de Guerrilla, ha denunciat a través de les seves xarxes socials i els mitjans de comunicació, que la nova dirigent del PP a l'Ajuntament ha cancel·lat "" l'espectacle que havia de fer durant lael proper 21 de juliol.Fel Faixedas havia de representar a la Festa Major de Monistrol de Montserrat l'espectacle en forma de monòlegel proper 21 de juliol. En tres apunts al seu perfil d'Instagram , l'actor denuncia el "" i "" i que la "nova alcaldessa del PP" de Monistrol ha cancel·lat el seu espectacle de Festa Major.La batllessa ha assegurat aque Fel Faixedas "" per l'Ajuntament i que durant el traspàs del càrrec, l'anterior alcaldede cap "acord verbal" amb la companyia. "De la Festa Major només hi havia l'acord ambi res més", ha afirmat Carreras, que ha dit que "davant la immediatesa de la Festa Majori quan ja ho teníem tot ple, ens va trucar l'actor i va ser la primera notícia que teníem".L'anterior alcalde, el republicà, ha assegurat amb contundència al diari que això "", que no només hi havia un acord verbal, sinó queamb l'Ajuntament. "Vaig parlar amb ella del que teníem contractat i només quedava per signar el decret de contractació del grup", afirma. "La resta d'actuacions estaven contractades abans del traspàs de poders", conclou.L'actor, tant ara en solitari com anteriorment formant part de Teatre de Guerrilla, s'ha mostrat clarament independentista i en els seus monòlegs. Tant ell com l'exalcalde asseguren que hi havia un contracte signat amb l'Ajuntament, mentre que l'actual alcaldessa ho nega.