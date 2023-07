El mític «Encierro» torna a Sant Vicenç per Festa Major després de quatre anys

Cultura popular a dojo i molta música

ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida, aquest divendres (7 de juliol), a la seva, que s'allargarà fins al dilluns 10. En el marc d'unper a tots els gustos i edats, una de les fetes més destacades de la festivitat d'enguany és que el municipi recuperarà, després de quatre anys, l', una de les propostes que més feia vibrar els veïns i veïnes i que recrea, amb, elsde la capital navarresa. En aquest cas, en comptes de toros de veritat, el que s'ha d'intentar esquivar sónde grans dimensions. Des de l'Ajuntament del municipi fan una crida a totes les persones que participin a la cursa amb aires pamplonesos, que vaginL'Encierro se celebrarà el diumenge dia 9 a partir de lesi recorrerà la plaça Clavé i els carrers Castellet i Gran per acabar a la plaça Onze de Setembre, on s'hi durà a terme unaa càrrec del Centre Cultural Andalús. La jornada culminarà amb una la mateixa plaça.L'altra gran novetat d'enguany és la recuperació de la, que concentrarà les seves propostes durant aquesta setmana, coincidint amb la primera que els infants tenen. En aquest sentit, s'oferiran activitats com un escape room al carrer;(dimarts, amb la Cia. Mumusic Circus; dimecres, amb Jordi Tonietti; dissabte amb la Cia. Jordi del Rio, i diumenge amb Los Barlou);, i unaEl primer acte emmarcat dintre de la Festa Major oficial tindrà lloc divendres a les sis de la tarda i consistirà en el. Seguidament, a dos quarts de nou del vespre, Cal Soler donarà el tret de sortida a la, que culminarà amb el pronunciament del pregó institucional, a la plaça de l'Ajuntament, a càrrec de l', que enguany celebra el seu. Després d'això, elagafarà prendrà el protagonisme a través d'una ruta que arrencarà a la plaça Clavé i culminarà a l'Onze de Setembre. Per acabar el divendres,oferià un concert en el mateix emplaçament, que rematarà un discjòquei.Dissabte a dos quarts d'una del migdia tindrà lloc l'acte institucional de lliurament de la, que serà a títol pòstum per a l'activista desaparegut recentment a causa d'un tràgic accident de muntanya . Després d'això, la festa continuarà als diversos bars i restaurants del municipi amb el mític. Ja entrat el vespre, i quan l'Orquestra Juniors hagi acabat l'actuació a la plaça Clavé, l'acció passarà a la plaça Onze de Setemnbre, on a partir de dos quarts d'onze de la nit la Colla de Geganters encendran el poble amb una altra edició de. Tot plegat s'acabarà d'arrodonir amb un concert de tribut a la mítica banda suecaJa entrant al diumenge, elde la jornada serà la, que oferirà un recorregut pels carrers més cèntrics de la vila -que començarà i acabarà a la plaça de l'Ajuntament- en el qual hi prendran part un total d': les de Mura, Artés, Fraga, Aiguafreda, Pira, Esplugues de Llobregat, Bojos de Terrassa, la Llacuna, Escola bressol El Niu, Tabalers Pik-bé i, evidentment, la de Sant Vicenç. Després d'un migdia de vermut festiu als bars del poble, la tarda s'inaugurarà amb la dissetena edició del(a dos quarts de set a la plaça Clavé) amb una audició dea càrrec de la cobla(a dos quarts de vuit a la plaça de l'Ajuntament).El darrer dia de rauxa, dilluns, arrencarà amb la remullada infantil i l'espectacle familiar Set Up de la companyia Los Barlou, i acabarà amb la tradicionala la plaça Espanya, ambcom a grup convidat. Des de l'Ajuntament comuniquen que amb motiu de la greu situació de sequera, enguany