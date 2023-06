«Quan governàvem deien que els sous eren excessius i ara se'ls apugen»: ERC Sant Vicenç carrega contra Junts

Sorpresos i perplexos. Així van quedar-se els tres regidors d'després que aquest dimecres, l'actual equip de govern del municipi (Junts) proposés un canvi en lesdels seus membres; un canvi que es traduirà, asseguren els republicans, en: "Quan governàvem nosaltres ens deien que els sous eren, i ara va i se'ls apugen", lamenten, tot afegint que en la reunió "tampoc se'ns van donar massa explicacions de lesque hi hauria".La formació liderada per, que va estar al capdavant de l'Ajuntament santvicentí la passada legislatura, vade la proposta referent als sous, que consideren "" i "" tenint en compte "lesque el partit que ara governa ens va fer" al voltant d'aquesta qüestió. "No estem d'acord amb les polítiques de l'ara dic això a l'perperò després faig el contrari quan mano".Segons els republicans, el nou alcalde,, "tindrà un 60% de dedicació i cobrarà", un sou, subratllen, que si fos amb una dedicació del cent per cent de les hores, es traduiria en 50.000 euros: "L'", exclamen.Pel que fa a la resta de regidors, la seva dedicació serà d'un 40% i la retribució que n'obtindran, de"Junts cobrarà 150.000 euros per un, mentre que ERC, PSC i En Comú vam rebre 2.900 euros més per un", s'exclamen, mentre recorden que Delgado "només va cobrar la retribució de març del 2022 a mitjans d'aquest mes".