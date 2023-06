Inundacions al Bages per les fortes tempestes d'aquesta tarda

Riera de Castellet, al Bages. Crescuda molt important del Llobregat també. Desconec autor/a del vídeo. pic.twitter.com/zwWCwcbjT5 — Seguim la Méteo (@SeguimlaMeteo) June 29, 2023

⛈️VÍDEO: Imatges espectaculars de les inundacions que ha provocat la forta tempesta a Castellgalí, al Bages. AUTOR: 'Lenacavsal' pic.twitter.com/oZnNTWCQhx — Temps de Méteo (@tempsdemeteo) June 29, 2023

Entre les 14h i les 17h, #bomberscat hem rebut 48 avisos per serveis relacionats amb la tempesta, més d'una trentena dels quals a la comarca del Bages. Principalment ha estat per inundacions i crescudes sobtades de rieres, cap amb conseqüències greus



📹 Castellgalí https://t.co/ksLYIKlMKa pic.twitter.com/wkgQHDm11e — Bombers (@bomberscat) June 29, 2023

Les previsions s'han complert i elha rebut la pitjor part de les tempestes d'aquest dijous a la tarda. Leshan arribat de manera intensa i han causatde carrers i rieres a bona part del sud de la comarca. De fet, elshan rebutper serveis relacionats amb la tempesta. Més d'una trentena dels serveis s'han dut a terme al Bages.Principalment ha estat per inundacions i, a. A Sant Salvador de Guardiola s'ha tallat la carretera per despreniments.Pel que fa al telèfon d'emergències 112 ha rebut 87 trucades aquesta tarda per les fortes pluges. 53 s'han fet des del Bages, 19 des del Maresme i 12 des del Vallès Occidental.L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha explicat que les plugesa la zona del Bages i els Vallesos estan incrementant el cabal dels rius. El Llobregat, a, porta un cabal de, afirma la mateixa font. L'ens demana precaució i mantenir el tancament de punts baixos, guals i accessos a la llera.